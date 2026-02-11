Ralf Schumacher und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne haben sich verlobt, wie sie am Dienstag bestätigt haben. Auch Schumachers Sohn David ist im Liebesglück, er hat erst im November seine Verlobung gefeiert.

Ralf Schumacher (50) und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne (36) wagen bald den Schritt vor den Traualtar. Der ehemalige Formel-1-Pilot ließ seine Hochzeitspläne am Dienstag über Instagram bestätigen. In dem Statement hieß es: "Wir bestätigen gern, dass Ralf Schumacher und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne heiraten werden. Beide freuen sich sehr über die zahlreichen herzlichen Glückwünsche." Zu weiteren persönlichen Details wolle sich das Paar nicht äußern und bitte "um Respekt für ihre Privatsphäre". Damit stehen gleich zwei Schumacher-Hochzeiten ins Haus.

Langjähriges Liebesglück Ralfs Sohn David Schumacher (24) hatte bereits im November 2025 verkündet, dass er seiner Freundin Vivien Keszthelyi (25) auf den Malediven die Frage aller Fragen gestellt hat. Hunderte roter Rosenblätter im Sand, ein kunstvoll arrangiertes Blumenherz und ein leuchtender Schriftzug mit den Worten "Marry Me" (auf Deutsch: "Heirate mich!") bildeten die Kulisse für den großen Moment, wie aus einem Instagram-Post Schumachers hervorging. "Sie hat Ja gesagt. Der Ozean war Zeuge unserer Liebe, und der Sonnenuntergang besiegelte unser Versprechen", erklärte Schumacher zu Bildern des Antrags.

Während sein Vater die Verlobung öffentlich machte, blickte Davids Partnerin am Dienstag bei Instagram auf den Anfang ihrer Beziehung zurück. Zu einem Pärchenbild am Strand schrieb sie: "Vor acht Jahren hat die Liebe uns gefunden. Im November sind wir der Ewigkeit einen Schritt näher gekommen. Immer du. In jedem Leben." Im Dezember richtete der Rennfahrer seiner Verlobten zum Geburtstag ebenfalls eine Liebeserklärung aus: "Mit dir zusammen zu sein, ist das größte Geschenk meines Lebens", schwärmte er. Er könne es kaum erwarten, "unsere gemeinsame Zukunft aufzubauen. Du bist mein Herz, mein Frieden, mein Zuhause."

Kennengelernt hatten sich die beiden "über eine gemeinsame Freundin, es hat von Anfang an gepasst und passt jetzt noch immer", schwärmte der Neffe von Michael Schumacher (57) 2024 im Interview mit RTL von seiner ungarischen Partnerin. Was die beiden von Anfang an verband, war ihre gemeinsame Leidenschaft für den Rennsport. Die 25-Jährige ist ebenfalls Rennfahrerin. "Man hat immer über etwas zu sprechen. Man weiß immer, um was es geht und hat ein Thema, über das man immer spricht", sagte Schumacher.

Während David bereits vor Jahren seine große Liebe gefunden hat, hatte sein Vater eine ganz andere Liebesreise.

Happy End in der Liebe

Ralf Schumacher war von 2001 bis 2015 mit Davids Mutter Cora Schumacher (49) verheiratet. 2024 sorgte er für Aufsehen, als er seine Liebe zu Partner Étienne auf Instagram mit der Welt teilte. Im Gespräch mit Steffen Hallaschka (54) enthüllte Schumacher beim RTL-Jahresrückblick, dass sein vielbeachtetes Coming-out nicht das Ergebnis einer wohlüberlegten Medien-Strategie gewesen sei. Vielmehr habe er in diesem Moment "sehr spontan" und ohne Wissen seines Partners gehandelt. Es sei ihm persönlich wichtig gegenüber Étienne gewesen, "dass wir uns ganz normal bewegen können".

Étienne Bousquet merkte in der Sendung hingegen an, dass er "überrascht und ein bisschen besorgt" gewesen sei, nachdem sein Partner den inzwischen legendären Instagram-Beitrag abgesetzt hatte. Doch die Kommentare unter dem Post hätten ihm im Anschluss die Angst genommen, da sie "so positiv" gewesen seien. Die Beziehung des Paares hätte das Coming-out daher am Ende "stärker" gemacht.

Seitdem zeigen sich die beiden regelmäßig auf Social Media und teilen öffentliche Liebesbekundungen. Étienne schrieb im Juni 2025 anlässlich Ralf Schumachers Geburtstag zu einem Kussbild: "Jeder Tag, jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde, die ich mit dir verbringen darf, ist eine absolute Freude. Die Jahre vergehen, aber meine Liebe zu dir wird niemals alt. Lass uns unsere Liebe fortsetzen und das Leben feiern."

Die beiden lassen ihre Follower auch an ihrem gemeinsamen Alltag teilhaben. Im November gab es etwa Familienzuwachs: Das Paar verkündete auf Instagram, dass ein neuer Hund bei ihnen eingezogen ist. "Mit Georges Ankunft im Haus wächst die Familie. Lilly ist nun nicht mehr allein in Kapstadt, sondern hat einen Bruder, mit dem sie spielen kann."