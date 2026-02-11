Ralf Schumacher und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne haben sich verlobt, wie sie am Dienstag bestätigt haben. Auch Schumachers Sohn David ist im Liebesglück, er hat erst im November seine Verlobung gefeiert.
Ralf Schumacher (50) und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne (36) wagen bald den Schritt vor den Traualtar. Der ehemalige Formel-1-Pilot ließ seine Hochzeitspläne am Dienstag über Instagram bestätigen. In dem Statement hieß es: "Wir bestätigen gern, dass Ralf Schumacher und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne heiraten werden. Beide freuen sich sehr über die zahlreichen herzlichen Glückwünsche." Zu weiteren persönlichen Details wolle sich das Paar nicht äußern und bitte "um Respekt für ihre Privatsphäre". Damit stehen gleich zwei Schumacher-Hochzeiten ins Haus.