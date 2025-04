Ganz still und heimlich: Schauspieler Dirk Borchardt: Erneute Vaterfreuden mit 55 Jahren

Dirk Borchardt (56) und seine Frau Katja sind erneut Eltern geworden. Wie der Schauspieler jetzt gegenüber der Illustrierten "Bunte" bekanntgibt, hat das Ehepaar "ganz still und heimlich" einen Sohn bekommen. Als frischgebackener Zweifach-Papa machen Borchardt aktuell vor allem die schlaflosen Nächte zu schaffen, wie er verrät: "Es ist eine Tortur. Drei Stunden Schlaf steckt man mit 25 Jahren auf jeden Fall besser weg."

Wann genau sein Sohn das Licht der Welt erblickt hat, ist öffentlich derzeit nicht bekannt. Dennoch heißt es seitens des Mediums, dass Borchardt mit 55 Jahren zum zweiten Mal Papa geworden ist - demnach muss sein Nachwuchs vor seinem 56. Geburtstag am 24. Februar geboren worden sein. Das Paar hat bereits eine gemeinsame Tochter, die 2022 zur Welt kam.

Gleichzeitig verrät der 56-Jährige, dass er mit seiner Familie die eigentlich neue Heimat auf Rügen verlassen hat - obwohl sie erst 2022 auf die Insel gezogen war. "So eine Insel kann einsam sein", erklärt Borchardt die Entscheidung im "Bunte"-Interview.

Grund für den damaligen Umzug war die ständige Pendelei zwischen Berlin und Wien - Borchardt ist gebürtiger Berliner, während seine Frau zum Zeitpunkt ihres Kennenlernens in Wien liebte. "Wir haben uns gefragt: 'Wo war es immer am schönsten?' Und so sind wir ans Meer nach Sassnitz auf Rügen gezogen. Eine ganz private Glücksentscheidung, das kann ich jedem empfehlen: So viel Zeit wie möglich am Meer zu verbringen", erklärte der einstige "Danni Lowinski"-Darsteller im vergangenen Jahr gegenüber dem "Berliner Kurier". Wo Borchardt jetzt mit seiner Frau und ihren gemeinsamen Kindern lebt, ist nicht bekannt. Damals betonte er jedoch, dass es seine Familie "richtig fest nach Berlin nicht mehr ziehen wird".

Für Dirk Borchardt ist es bereits die zweite Ehe: Von 2015 bis 2019 war er mit seiner Schauspielkollegin Caroline Frier (42) verheiratet. Zwei Jahre später gab er seiner heutigen Ehefrau das Jawort - und auch seine Ex ist inzwischen wieder glücklich vergeben. Ebenfalls 2021 heiratete Frier ihren Partner Marc, einen IT-Manager aus Berlin.