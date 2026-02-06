Wer die ganze Wohnung an einem Wochenende entrümpeln will, scheitert oft. Die 15-Minuten-Regel setzt auf kleine Einheiten statt Mammutaufgaben. Mit dem Drei-Kisten-Prinzip und klar definierten Mikro-Zonen entstehen schnelle Erfolgserlebnisse - und langfristig ein Zuhause ohne Chaos.
Das Konzept des Ausmistens scheitert oft nicht am mangelnden Willen, sondern an der schieren Größe des Vorhabens. Wer versucht, die gesamte Wohnung an einem einzigen Wochenende zu reorganisieren, endet häufig frustriert inmitten eines noch größeren Chaos. Hier setzt die 15-Minuten-Regel an: ein minimalistisches Zeitmanagement-System, das den Prozess des Loslassens in kleine, bewältigbare Einheiten unterteilt und so den psychologischen Druck massiv senkt.