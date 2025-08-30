Ganz Liechtenstein feiert mit: Prinzessin Marie Caroline als bezaubernde Braut mit Habsburg-Tiara

Das Brautkleid von Prinzessin Marie Caroline von und zu Liechtenstein fasziniert durch romantische Eleganz und außergewöhnlichen Detailreichtum. Besonderheiten wie die Habsburg-Tiara und die fein gearbeiteten Spitzenelemente machen diesen Look zu einem neuen Maßstab für royale Hochzeitsmode.
Prinzessin Marie Caroline von und zu Liechtenstein (28) hat am 30. August ihren Verlobten Leopoldo Maduro Vollmer (34) in der Kathedrale von Vaduz, Liechtenstein, geheiratet, wie das Fürstenhaus auf seiner Homepage mitteilt. Ihr Hochzeitsensemble war nicht nur Ausdruck von Stil, sondern auch ein sichtbares Zeichen familiärer Verbindung und royaler Historie.