Nach einer Po-Operation im Jahr 2023 ist es bei Gina-Lisa Lohfink zu schweren Komplikationen gekommen. Sie hat Angst davor, womöglich ihr Bein zu verlieren.

Gina-Lisa Lohfink (39) fürchtet, womöglich ihr Bein zu verlieren. Das erzählt der unter anderem aus "Germany's next Topmodel" und dem Dschungelcamp bekannte Reality-TV-Star im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung. Nach einer Po-Operation im Jahr 2023 war es demnach zu schweren Komplikationen gekommen. Ein injiziertes Gel wanderte in ihre Oberschenkel. Dies habe unter anderem starke Schmerzen und Entzündungen verursacht. Lohfink erklärt der Tageszeitung: "Ich habe Angst, mein Bein zu verlieren!"

Gina-Lisa Lohfink muss wohl wieder operiert werden Bei einer ersten Operation sei bereits viel des Gels entfernt worden, vor rund fünf Wochen sei Lohfink erneut am linken Bein operiert worden. Dabei sollten weitere mögliche Schäden verhindert werden. Der Eingriff habe zwar "gut geklappt", aber sie habe jetzt weitere Probleme, erzählt die 39-Jährige. In ihrem rechten Bein, aus dem erneut "viel Eiter" laufe, befinde sich ein Loch, in dem sich noch Gel befinde. Sie habe hervorragende Ärzte, aber auch diese stünden vor einer Herausforderung.

"Wirklich ein ganz komplizierter Fall", kommentiert einer der Ärzte Lohfinks. Es wird laut des Berichts wohl ein weiterer Eingriff notwendig sein. Bis dahin müsse aber noch abgewartet werden, denn zwischen den Operationen sollte ausreichend Zeit verstreichen.

Die 39-Jährige "habe Angst, dass Bakterien mein Bein von innen auffressen", erzählt sie weiter. Derzeit werde sie mit Kortison, Antibiotika sowie Infusionen behandelt und besuche nahezu täglich ihren Hausarzt. Lohfink hofft, bis zu ihrem 40. Geburtstag, den sie im September feiert, wieder ganz gesund zu sein.