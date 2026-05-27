Nach einer Po-Operation im Jahr 2023 ist es bei Gina-Lisa Lohfink zu schweren Komplikationen gekommen. Sie hat Angst davor, womöglich ihr Bein zu verlieren.
Gina-Lisa Lohfink (39) fürchtet, womöglich ihr Bein zu verlieren. Das erzählt der unter anderem aus "Germany's next Topmodel" und dem Dschungelcamp bekannte Reality-TV-Star im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung. Nach einer Po-Operation im Jahr 2023 war es demnach zu schweren Komplikationen gekommen. Ein injiziertes Gel wanderte in ihre Oberschenkel. Dies habe unter anderem starke Schmerzen und Entzündungen verursacht. Lohfink erklärt der Tageszeitung: "Ich habe Angst, mein Bein zu verlieren!"