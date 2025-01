Ganz heiße Geschichte laufen: Neuer Job für Boris Becker: Er startet Podcast mit Andrea Petković

In der Liebe läuft es für Boris Becker nach etlichen Tiefs endlich gut - und auch beruflich startet das neue Jahr für die deutsche Tennis-Ikone mit spannenden Nachrichten. Am 6. Januar ging sein neuer Spotify-Podcast mit Kollegin Andrea Petković an den Start.

Die ehemaligen Tennis-Profis Boris Becker (57) und Andrea Petković (37) haben ein neues, gemeinsames Projekt: Am 6. Januar erschien die erste Folge ihres Podcasts "Becker Petrovic". "Endlich ist es raus", freute sich Becker auf seiner Instagram-Seite. Einen Tag zuvor hatte er in einem Countdown angekündigt, dass er etwas Neues für 2025 in der Pipeline habe, über das er aber noch nicht reden dürfe.

Das hat sich nun geändert: Auf ihren Instagram-Accounts veröffentlichten beide einen kleinen Trailer, um für ihren Podcast zu werben. In dem Video telefoniert Becker erst mit seiner Tennis-Kollegin, dann trifft er sie auf dem Tennisplatz. Boris Becker sagt: "Hey Petko, ich habe eine ganz heiße Geschichte laufen. Ich kann es kaum erwarten dir zu sagen: Ich würde gerne mit dir einen Podcast über unseren Lieblingssport machen, wo ich alle Fragen von dir beantwortet bekomme und du darfst mich alles übers Herrentennis fragen - und zwar die Wahrheit."

"Alles, was die Tenniswelt bewegt"

Mit dem Podcast konzentriert sich Becker wieder auf seine Wurzeln und empfiehlt sich weiter als Tennis-Experte. Neue Enthüllungen über seine Haftstrafe wegen Insolvenzverschleppung oder Details zu seinen zwei gescheiterten Ehen dürfen die Zuschauer wohl nicht erwarten. In der Ankündigung zum Podcast heißt es: "Die beiden Legenden sprechen über alles, was die Tenniswelt bewegt - Grand Slams, Rekorde, tragische Niederlagen, harte News und wilde Gerüchte. Der Wimbledon-Champion und die Top-10-Spielerin spielen sich die Bälle zu, indem sie schonungslose Analysen mit steilen Prognosen und spannenden Anekdoten aus zwei Weltkarrieren kombinieren."

In der ersten Folge erzählt Petković, dass es natürlich schon viele Podcasts gebe, aber "so einen wie diesen gibt es nicht". Denn an ihrer Seite sei die Legende Becker - "the one and only" - , und sie freue sich, dass er sie angerufen und gefragt habe. Becker verrät, dass er "schon länger mit dem Gedanken schwanger" gegangen sei, einen Podcast zu machen. Doch dafür brauche er "einen Partner", der sich im weiblichen Tennis auskenne und noch nicht allzu lange im Ruhestand sei.

"Die erste Liebe, die rostet nicht"

Er sei zum Ende seiner Karriere durchaus ein wenig "tennismüde" gewesen, enthüllt er dann doch ein bisschen Privates. Deshalb habe er sich erstmal ein paar Jahre Abstand gegönnt. Doch die "schönste Droge der Welt" sei nun einmal der Wimbledon-Court. Und: "Die erste Liebe, die rostet nicht."

Weiter wird in der Pilotfolge das Tennis-Jahr 2024 aufgearbeitet. So besprechen die Tennis-Stars etwa, warum es kein gutes Jahr für Daniil Medwedew (28) war und was bei Alexander Zverev (27) noch zum Grand-Slam-Titel fehlt. Außerdem blicken sie auf die vielversprechendsten Newcomer.

Ende 2024 musste Becker noch einmal einen privaten Schicksalsschlag verkraften. Seine Mutter Elvira starb im November mit 89 Jahren. Ansonsten scheint es für ihn aber nach der sieben Monate langen Haft im Jahr 2022 und vielen privaten Querelen der vergangenen Jahrzehnte bestens zu gehen. Im September 2024 heiratete er zum dritten Mal. Lilian de Carvalho Monteiro (34) stand ihm während des gesamten Prozesses und der Haftzeit unterstützend zur Seite. Mit ihr hat er in Italien ein neues Leben begonnen - wozu nun auch der Tennis-Podcast gehört.