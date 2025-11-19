Jana Ina Zarrella enthüllt ein süßes Geheimnis: Ross Antony spielte Amor und brachte sie mit Ehemann Giovanni zusammen. "Ross ist derjenige, der mich mit Giovanni verkuppelt hat", verrät die Jurorin bei "Europa grillt den Henssler".
In der TV-Küche von "Europa grillt den Henssler" werden nicht nur kulinarische Köstlichkeiten serviert, sondern auch private Geheimnisse gelüftet. Jurorin Jana Ina Zarrella (48) überraschte am Set mit einer Enthüllung über ihre Liebesgeschichte - und die entscheidende Rolle, die ausgerechnet Ross Antony (51) dabei spielte.