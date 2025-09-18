Ganz anders als Roland Kaiser: Howard Carpendale will nicht mehr von körperlicher Liebe singen

Im Hinblick auf seinen baldigen 80. Geburtstag spricht Sänger Howard Carpendale darüber, dass er in seinem Alter keine Lieder mehr über körperliche Liebe singen will. Früher habe er dies getan, wolle es nun aber anderen überlassen: etwa seinem Schlager-Kollegen Roland Kaiser.
