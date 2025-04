Gang of Four

1 Musiker Dave Allen ist gestorben. Foto: imago/ZUMA Press

Dave Allen, der Bassist der einflussreichen Post-Punk-Band Gang of Four, ist verstorben. Er litt unter Demenz, wie seine Bandmitglieder auf Social Media mitteilten.











Link kopiert



Dave Allen, der Bassist der Post-Punk-Band Gang of Four, ist im Alter von 69 Jahren gestorben. Das gaben seine Bandkollegen auf Social Media bekannt. Demnach ist Allen am Samstagmorgen im Kreise seiner Familie in seinem Zuhause in Portland gestorben.