Gammelshausen: Mountainbike-Fahrer überschlägt sich und stürzt Abhang hinunter

Ein Mountainbike-Fahrer ist am Dienstagabend bei Gammelshausen (Landkreis Göppingen) einen Abhang hinuntergestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Auf einem Wanderweg zwischen Gammelshausen und Auendorf verlor der 55-Jährige gegen 20.25 Uhr die Kontrolle über sein Fahrrad, wie die Polizei mitteilte. Der Mann überschlug sich und stürzte mehrere Meter einen Abhang hinab.

Bei dem Sturz wurde der 55-Jährige laut der Polizei schwer verletzt. Der Radfahrer habe einen Helm getragen und sei deshalb nicht am Kopf verletzt worden, wie eine Sprecherin der Polizei sagt. Die Bergwacht barg den 55-Jährigen, der Rettungsdienst brachte den Mann in eine Klinik. Das Polizeirevier Göppingen hat den Unfall aufgenommen und ermittelt den genauen Hergang. Die Ursache für den Sturz sei bislang unklar, so die Behörde.