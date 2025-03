Dass Microsoft ein Xbox-Handheld plant, ist schon länger bekannt. Bisher gab es jedoch keine Informationen darüber, wann ein solches Gerät auf den Markt kommen könnte. Nun deuten verschiedene Berichte darauf hin, dass das Xbox-Lineup noch in diesem Jahr erweitert werden könnte. Was bisher über die weiteren Xbox-Pläne bekannt ist.

Laut eines Berichts von "The Verge" arbeitet Microsoft an einem Handheld-Gerät mit dem internen Projektnamen "Keenan". Das Gerät soll eine starke Anbindung an das Xbox-Ökosystem bieten und auf Windows 11 basieren. Dadurch könnte es nicht nur Xbox-Spiele unterstützen, sondern auch den Zugriff auf PC-Plattformen wie Steam und den Epic Games Store ermöglichen. Allerdings soll das Handheld eine Xbox-ähnliche Benutzeroberfläche erhalten, die sowohl für Touch- als auch für klassische Controller-Steuerung optimiert ist.

Lesen Sie auch

Veröffentlichung 2025 möglich, bislang keine Hardware-Infos

Mehrere Quellen berichten, dass das Xbox-Handheld noch vor Ende 2025 auf den Markt kommen könnte. Ein konkretes Datum gibt es demnach zwar nicht, aber Microsoft soll die Markteinführung gezielt für das Weihnachtsgeschäft planen. Damit stünde die Konsole in direkter zeitlicher Konkurrenz zur Nintendo Switch 2, die ebenfalls Ende 2025 erscheinen soll.

Über welche Hardware das Xbox-Handheld verfügen könnte, steht derweil noch in den Sternen. Konkurrent Valve hat jedoch mit seiner OLED-Version des Steamdecks einen Standard für derartige Geräte gesetzt, an dem sich neue Marktteilnehmer messen lassen müssen. Insbesondere die Funktion, leistungshungrige Spiele auf dem PC laufen zu lassen, aber auf dem Steamdeck zu streamen, würde auch in einem Xbox-Ökosystem Sinn ergeben. Microsofts Spielechef Phil Spencer scheint das zu wissen und sprach im November 2024 laut "Bloomberg" davon, dass man sich bei der eigenen Entwicklung von der Konkurrenz "inspirieren" lasse.

Enge Verzahnung von Xbox und Windows

Microsoft verfolgt mit der Entwicklung eines Xbox-Handhelds offenbar eine strategische Neuausrichtung im Bereich Gaming, indem es die Plattformen Xbox und Windows noch stärker miteinander verknüpft. Diese Strategie zeigt sich auch in der nächsten Xbox-Generation, die Medienberichten zufolge für 2027 geplant ist. Die neue Konsolengeneration soll ebenfalls auf Windows basieren, was die Portierung von PC-Spielen auf die Konsole erleichtern und eine einheitliche Plattform für Entwickler schaffen würde.

Ob das Xbox-Handheld tatsächlich noch 2025 erscheint, bleibt derzeit abzuwarten. Die aktuellen Berichte deuten jedoch darauf hin, dass Microsoft die Veröffentlichung in den kommenden Monaten offiziell bestätigen könnte.