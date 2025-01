Gaming: Nintendo zeigt Ausblick auf neue Spielekonsole Switch 2

1 Die Switch war für Nintendo ein großer Erfolg. Foto: AFP/PHILIP FONG

Die Spielekonsole Switch war für Nintendo ein großer Hit. Doch mehr als sieben Jahre nach dem Start sinken ihre Verkäufe. Jetzt konnte man zum ersten Mal das Nachfolge-Modell sehen.











Link kopiert



Nintendo wird am 2. April Details zur nächsten Generation seiner Spielekonsole Switch bekanntgeben, die in diesem Jahr auf den Markt kommen soll. Zunächst veröffentlichte der japanische Spielekonzern nur ein gut zwei Minuten langes Video, in dem die Switch 2 zu sehen war. Die nächste Switch ist von großer Bedeutung für Nintendo - und auch die gesamte Spielebranche. Nintendos Zukunft hängt stark davon ab, ob die Kunden die Switch 2 annehmen.