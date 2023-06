14 In Waiblingen gibt es ein E-Sport-Mekka. Wie kommt das und was passiert dort? Foto: Ella Don

Von überall her zieht es Hobby-Gamer und professionelle E-Sportler in das Industriegebiet von Waiblingen. Warum?









T-Shirt, Jeans, Sneaker – vom Rest der anwesenden Gamer und E-Sportler ist Felix Papsdorf, zumindest was das Outfit angeht, nicht zu unterscheiden. Der 28-Jährige aus Backnang hat im Industriegebiet von Waiblingen auf 2000 Quadratmetern einen Gaming-Tempel hochgezogen. Mit sieben Mitstreitern betreibt er ein Bootcamp: Dort treffen sich Gamer und E-Sportler aus aller Welt, um zu trainieren, Wettkämpfe auszutragen oder mit anderen zusammen an den eigenen Fähigkeiten zu feilen – mit Übernachtung. Schlafen und zocken an einem Ort. Seit 2020 existiert das Camp nun schon, fünf Tage nach der Eröffnung kam der erste Lockdown. Wie steht es heute um das Camp?