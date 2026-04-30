Fast jeder zweite Deutsche spielt zumindest gelegentlich Computerspiele. Welche Produktionen aus Deutschland jetzt feierlich ausgezeichnet wurden - und welche Botschaft der Hauptgewinner hat.
München - Im prächtigen Herkulessaal der Münchner Residenz hat die deutsche Computerspiel-Branche ihre Besten gefeiert - mit einer großen Gala. Dabei waren nicht nur Persönlichkeiten aus der Games-Branche, sondern auch aus Politik, Kultur und Gesellschaft. Verliehen wurde der Preis in 15 Kategorien. Im Folgenden die wichtigsten Fakten zu der Verleihung: