Gamescom: Das waren die Highlights der Opening Night Live

Bevor die Gamescom offiziell beginnt, lädt Moderator Geoff Keighley zur Eröffnungsshow, der Opening Night Live. Auf der Bühne wurden Trailer zu kommenden Gaming-Highlights präsentiert. Mit dabei waren "Call of Duty: Black Ops 7", "Ghost of Yōtei" und auch die zweite Staffel der "Fallout"-Serie.
Am 20. August startet in Köln wieder offiziell die Gamescom. Bevor es für die Spielerinnen und Spieler in die Hallen der Koelnmesse geht, lud Geoff Keighley (47) am Dienstagabend zur Eröffnungsshow der diesjährigen Ausgabe - der Opening Night Live (ONL). Im Livestream verfolgten Hunderttausende die Premieren neuer Spiele und Trailer. Mit dabei waren die neuen Teile der "Call of Duty"- und "Resident Evil"-Reihen sowie die zweite Staffel der "Fallout"-Serie.