Schon sehr bald ist es wieder so weit: In weniger als einem Monat startet die Gamescom. Die Mega-Messe rund ums Gaming soll noch größer werden.

Der Countdown läuft! In wenigen Wochen wird Köln mit der Gamescom wieder für mehrere Tage zur Gaming-Hauptstadt der Welt. In diesem Jahr soll die riesige Messe rund um die Videospielbranche sogar noch wachsen.

Neue Rekorde für die Gamescom

Bei Koelnmesse werden schon im Vorfeld neue Rekorde erwartet. "Die Zahlen sprechen für sich. Die Gamescom 2025 wird abermals größer, erlebnisreicher und erneut zum Zentrum der globalen Gaming-Community", erklärt Gamescom-Director Tim Endres in einer Pressemitteilung. So sei etwa im Stichtagsvergleich die Zahl der Aussteller um elf Prozent gestiegen. Im vergangenen Jahr kamen laut offizieller Angaben 1.462 Aussteller aus mehr als 60 Ländern in die Stadt am Rhein, um rund 335.000 Besuchern und über 32.000 Fachbesuchern ihre Videospiele und Produkte zu präsentieren.

Diese bekannten Firmen kommen zur Gamescom

Das Interesse von Unternehmen an einer Teilnahme sei ebenso auf Rekordhoch im Jahresvergleich. Viele Publisher und Entwickler mit Rang und Namen werden sich die Ehre geben. Bestätigt sind Aussteller, Sponsoren und Partner wie 2K, Bandai Namco, Bethesda, Blizzard Entertainment, Capcom, Electronic Arts, Konami, Nintendo, Sega, Ubisoft oder auch Xbox. Vor Ort sind zudem auch Hardwarehersteller wie Asus sowie die beliebten Streamingdienste Disney+ und Netflix. Letztere setzen schon seit ein paar Jahren auch auf Games.

Mehr Fläche auf der Gamescom

Die Ausstellungsfläche der Entertainment-Area wird um Halle 8 erweitert, wie die Messe in Köln ankündigt. Dies soll geschehen, "um der hohen Nachfrage gerecht zu werden". Und auch die Indie-Area wird wachsen - erstmals werde eine halbe Halle gefüllt. Die Event-Arena wird unterdessen in Halle 1 zu finden sein. Hier werden unter anderem E-Sport-Veranstaltungen ausgetragen und Konzerte sind geplant.

Eines der Highlights rund um die Gamescom, das ebenfalls in der Event-Arena stattfindet, dürfte wieder die Opening Night Live (ONL) werden. Am Eröffnungsabend gibt es stets zahlreiche Games, darunter für gewöhnlich mehrere Weltpremieren, zu sehen. Wer nicht vor Ort teilnehmen kann, kann wie gewohnt im Livestream dabei sein. In diesem Jahr findet die ONL am 19. August statt. Die Pre-Show beginnt um 19:30 Uhr, die Hauptshow gegen 20:00 Uhr. Der kanadische Journalist und Moderator Geoff Keighley (47) führt erneut mit der belgischen Moderatorin und Gamerin Eefje "Sjokz" Depoortere (38) durch den Abend. Bereits bekannt ist, dass "Call of Duty: Black Ops 7" bei der ONL erstmals vorgestellt wird.

Gamescom 2025: Öffnungszeiten und Tickets

Die Gamescom 2025 an sich findet dann vom 20. bis 24. August statt. Der erste Tag ist Fachbesuchern und Medien vorbehalten, es gibt allerdings "Wildcard Tagestickets", die einen Einlass ab 13:00 Uhr ermöglichen und derzeit für 64 Euro auf der Gamescom-Webseite angeboten werden.

Für den Donnerstag, Freitag und Sonntag kosten Tagestickets 30,50 Euro, ermäßigte Tagestickets 22 Euro, ab 16:00 Uhr gültige Abendkarten 10 Euro und Familienkarten 68 Euro. Für den Samstag erhöhen sich die Preise entsprechend auf 40 Euro, 31,50 Euro, 12,50 Euro und 84,50 Euro.

Ermäßigungen gibt es für Schüler, Studenten, Azubis, freiwillig Sozialdienstleistende, Rentner und Senioren sowie schwerbehinderte Menschen. Familientickets sind gültig für maximal fünf Personen, darunter bis zu zwei Erwachsene und drei beziehungsweise vier Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren.

Die Öffnungszeiten für Privatbesucher sind von 10:00 Uhr bis 20:00 am Donnerstag und Freitag sowie von 09:00 Uhr bis 20:00 Uhr am Samstag und Sonntag.