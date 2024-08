Gamescom 2024: Videospiele-Messe startet in Köln

1 Messebesucher testen ein Computerspiel auf der Kölner Videospielmesse Gamescom (Archivfoto). Foto: Oliver Berg/dpa/Oliver Berg

In Köln beginnt am Mittwoch die Computerspielemesse Gamescom. Sie wird am Abend (18.00 Uhr) von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Henrik Wüst (CDU) und der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker offiziell eröffnet. Am Donnerstagmorgen (09.00 Uhr) machen sie einen Rundgang über die Messe.