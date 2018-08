Gamescom 2018 Fifa 19 im Schnelltest

Von Philipp Johannßen 24. August 2018 - 11:15 Uhr

Kevin De Bruyne in Fifa 19. Foto: Electronic Arts

Fifa 19 erscheint erst Ende September und auch auf die Demo müssen Fans des Spiels noch einige Zeit warten. Auf der Gamescom konnten wir den neuen Titel aber bereits testen.

Köln - In rund vier Wochen kommt der neue Teil der Fifa-Serie raus. Am 28. September hat das warten auf Fifa 19 ein Ende, die Demo wird etwa zwei Wochen vor Verkaufsstart erwartet. Auf der Gamescom in Köln konnten bereits einige Spielmodi von Fifa 19 getestet werden.

Mehr zum Thema

Spielinhalt: Da Electronic Arts die Lizenz der UEFA Champions League erworben hat, gibt es künftig auch Duelle im offiziellen Look der Königsklasse und natürlich mit der Champions-League-Hymne vor dem Anpfiff. Zudem bekommt der Modus „The Journey“ zwei weitere Charaktere verpasst. Neben Alex Hunter gibt es auch Danny Williams und mit Kim Hunter erstmals eine Frau zu spielen.

Spielmodi mit außergewöhnlichen Regeln

Viel interessanter dürften jedoch die „House Rules“-Modi sein, die es in Fifa 18 gibt. Fünf Spielvarianten mit außergewöhnlichen Regeln stehen hier zur Verfügung: „Survival“, „Headers & Volleys“, „First to...“, „Long Range“ und „No Rules“. Im Survival-Modus verliert jede Mannschaft pro geschossenem Tor einen Feldspieler. Geht Team A also beispielsweise mit 1:0 in Führung, so spielt sie fortan nur noch mit zehn Mann und in Unterzahl.

Bei „Headers & Volley“ zählen nur Treffer, die per Direktabnahme oder mit dem Kopf erzielt werden. Im „First to...“-Modus kann Torlimit eingestellt werden, nach der die Partie beendet ist. Bei „Long Range“ zählen Treffer innerhalb des Strafraums regulär ein Tor, Treffer von außerhalb der 16-Meter-Markierung zählen doppelt.

„No Rules“ bedeutet, dass der Schiedsrichter zwar auf dem Platz steht, bei Fouls und Abseits aber beide Augen zudrückt. Für alle Freunde der gepflegten Blutgrätsche ist dieser Spielmodus eine wahre Freude.

Erster Eindruck: Fifa 19 wirkt wesentlich dynamischer als sein Vorgänger, denn die Spieler kommen bei Richtungswechsel und Antritt schneller auf Tempo. Auch das flügellastige Angriffsspiel ist passé, da Kombinationen durch die Mitte ebenso funktionieren – so wird die Offensive variabler.

Die neuen Spielmodi von „House Rules“ bieten eine nette Abwechslung zum Standardspiel und könnten vor allem im Spiel gegen Freunde zu packenden Duellen führen.

Fifa 19 erscheint am 28. September für Playstation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch.