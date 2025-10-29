Die zweite "House of the Dragon"-Staffel feiert im November deutsche Free-TV-Premiere. Dann laufen die neuen Folgen der "Game of Thrones"-Serie auf ProSieben.
Alle Fans feuerspeiender Drachen sollten sich den 21. November im Kalender markieren. Denn an diesem Datum zeigt ProSieben die zweite Staffel der umjubelten Fantasy-Serie "House of the Dragon", bekanntermaßen eine Vorgeschichte zu "Game of Thrones", als Free-TV-Premiere im deutschen TV. Los geht es um 20:15 Uhr. Die acht Episoden aus Season zwei erscheinen jeweils in Doppelfolgen, teilt der Sender mit. Schon eine Woche vor der jeweiligen TV-Premiere, erstmalig ab dem 14. November, sind die Episoden zudem vorab kostenlos auf Joyn abrufbar.