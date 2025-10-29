Die zweite "House of the Dragon"-Staffel feiert im November deutsche Free-TV-Premiere. Dann laufen die neuen Folgen der "Game of Thrones"-Serie auf ProSieben.

Alle Fans feuerspeiender Drachen sollten sich den 21. November im Kalender markieren. Denn an diesem Datum zeigt ProSieben die zweite Staffel der umjubelten Fantasy-Serie "House of the Dragon", bekanntermaßen eine Vorgeschichte zu "Game of Thrones", als Free-TV-Premiere im deutschen TV. Los geht es um 20:15 Uhr. Die acht Episoden aus Season zwei erscheinen jeweils in Doppelfolgen, teilt der Sender mit. Schon eine Woche vor der jeweiligen TV-Premiere, erstmalig ab dem 14. November, sind die Episoden zudem vorab kostenlos auf Joyn abrufbar.

Epische Drachenschlachten In Staffel zwei von "House of the Dragon" tobt der Kampf um den Eisernen Thron zwischen Königin Rhaenyra (Emma D'Arcy, 33), Prinz Daemon (Matt Smith, 43), König Aegon II. Targaryen (Tom Glynn-Carney, 30) und seiner Mutter Alicent Hohenturm (Olivia Cooke, 31) erbitterter denn je.

"Game of Thrones"-Prequel "A Knight of the Seven Kingdoms" kommt im Januar

Zudem verzichtet die zweite Staffel der HBO-Serie auf die zahlreichen Zeitsprünge und Darsteller-Wechsel, die in Staffel eins gelegentlich für Verwirrung sorgten. Das Faszinierendste an "House of the Dragon" bleiben jedoch wohl die Drachen selbst. So bieten die neuen Episoden etwa eine atemberaubende Luftschlacht der Bestien, wie es sie in "Game of Thrones" zuvor noch nicht zu sehen gab.

"House of the Dragon" wird auch eine dritte Staffel erhalten, die vermutlich im Sommer oder der zweiten Hälfte des Jahres 2026 zu sehen sein wird. Am 18. Januar startet in den USA bei HBO zunächst das zweite "Game of Thrones"-Prequel "A Knight of the Seven Kingdoms".