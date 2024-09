„Game of Thrones“ gehört zu den erfolgreichsten Serien der letzten Jahre. Nach acht spannenden Staffeln endete die Saga im Jahr 2019. Doch Fans können die Fantasy-Serie weiterhin online streamen.

Wer streamt „Game of Thrones“?

Hier finden Sie alle aktuellen Streaming-Anbieter von „Game of Thrones“:

Um was geht es bei „Game of Thrones“?

Game of Thrones ist eine epische Fantasy-Serie, die auf den Büchern "A Song of Ice and Fire" von George R. R. Martin basiert und in den fiktiven Welten Westeros und Essos spielt. Die Handlung dreht sich um die Machtkämpfe zwischen verschiedenen Adelsfamilien, die um die Vorherrschaft und den begehrten Eisernen Thron kämpfen, der die Herrschaft über das Königreich Westeros symbolisiert. Dabei stehen Familien wie die Starks, Lannisters, Baratheons und Targaryens im Mittelpunkt, die sich durch Intrigen, Verrat und wechselnde Allianzen behaupten müssen.

Die Serie ist bekannt für ihre komplexe Charakterentwicklung, überraschende Wendungen, brutale Kämpfe und schockierende Todesfälle, die niemanden verschonen. Themen wie Macht, Loyalität, Verrat und Gerechtigkeit ziehen sich durch die gesamte Erzählung und lassen die Zuschauer ständig mitfiebern, wer den Eisernen Thron letztlich erobern wird.