«Game of Thrones»-Star: Sophie Turner: bei Game of Thrones-Dreh viel gelernt

1 Sophie Turner hat am Set von "Game of Thrones" viel gelernt. Foto: Jordan Strauss/AP/dpa

Sophie Turner hat ihrer langjährigen Mitarbeit an der Fantasy-Saga «Game of Thrones» viel zu verdanken - nach eigenen Angaben auch «mehr als genug» Sexualkunde, erzählt die Britin in einem Podcast.











Link kopiert



Los Angeles - Sophie Turner (29), die in "Game of Thrones" über Jahre hinweg die Figur Sansa Stark verkörperte, hat der preisgekrönten Fantasy-Saga nach eigenem Bekunden viel zu verdanken. Sie habe bei den Dreharbeiten auch viel über Sexualkunde mitbekommen, erzählte die britische Schauspielerin in dem Podcast "Dish". "Mehr als genug", sagte sie lachend. Freizügige Szenen in der Show seien recht verrückt gewesen.