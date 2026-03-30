Wegen einer Verletzung von Hauptdarstellerin Sophie Turner muss der Dreh der "Lara Croft"-Serie von Amazon Prime Video pausieren. Die aus "Game of Thrones" bekannte Schauspielerin hatte zuvor verraten, an einem chronischen Rückenproblem zu leiden.
Seit Januar dieses Jahres steht Sophie Turner (30) für eine Serie als Computerspielheldin Lara Croft vor der Kamera. Doch nun muss sie pausieren: "Sophie Turner hat sich kürzlich eine leichte Verletzung zugezogen", teilte das verantwortliche Produktionsstudio Amazon MGM Studios gegenüber "Entertainment Weekly" mit. "Als Vorsichtsmaßnahme wurde die Produktion vorübergehend unterbrochen, damit sie sich erholen kann", heißt es in dem Statement. Und: "Wir freuen uns darauf, die Produktion so bald wie möglich wieder aufzunehmen."