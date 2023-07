14 Großer Serien-Fan: Emilia Clarke Foto: HBO/Helen Sloan

Mit ihrer Figur Daenerys ist sie erwachsen geworden: Emilia Clarke über „Game of Thrones".









London - Ein Stockwerk des luxuriösen Corinthia Hotels scheint an diesem Tag nicht in London, sondern auf dem Kontinent Westero zu liegen: In den Hotelzimmern dreht sich alles um die achte und letzte Staffel der Erfolgsserie „Game of Thrones“, die seit dem 15. April bei Sky zu sehen ist. Dutzende Journalisten aus aller Welt und zwei Handvoll Stars des Fantasy-Epos haben sich zu Interviews verabredet. Unter ihnen: Emilia Clarke, die als Drachenlady Daenerys zu den Publikumslieblingen gehört. Gut gelaunt steht die 32-jährige Britin in ihrer Heimatstadt Rede und Antwort.