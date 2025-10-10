Game of Thrones-Spin-off: Trailer bietet ersten Eindruck von A Knight of the Seven Kingdoms

Das nächste Kapitel aus Westeros beginnt: HBO zeigt den ersten Trailer zu "A Knight of the Seven Kingdoms" - dem neuen "Game of Thrones"-Spin-off, das ab Januar 2026 startet.

Fans von George R. R. Martin bekommen 2026 Nachschub aus Westeros: HBO hat den ersten Trailer zu "A Knight of the Seven Kingdoms" veröffentlicht, dem zweiten Spin-off der Erfolgsserie "Game of Thrones". Die Geschichte spielt rund 100 Jahre vor den Ereignissen von George R. R. Martins Buchreihe "A Song of Ice and Fire" und basiert auf Martins Erzählung "Der Heckenritter von Westeros: Das Urteil der Sieben".

Im Mittelpunkt steht der Knappe Dunk (Peter Claffey), der nach dem Tod seines Herrn dessen Rüstung anlegt und sich selbst als Ritter für ein Turnier anmeldet. Auf dem Weg dorthin trifft er auf einen kahlköpfigen Jungen namens Egg (Dexter Sol Ansell), hinter dem mehr steckt, als zunächst ersichtlich ist. Die Serie wird voraussichtlich vor allem die Ereignisse rund um dieses Turnier darstellen.

Die erste Staffel umfasst sechs Folgen, der Trailer ist seit dieser Woche verfügbar. Im Zentrum soll das Turnier stehen - Martin selbst schwärmte bei der Comic-Con in New York davon, wie sehr ihn mittelalterliche Turniere in Filmen schon immer fasziniert hätten. "Ich wollte etwas machen, das während eines Turniers spielt", sagte er. "Die Drehbuchautoren haben die Aufgabe bekommen: Lasst uns die besten Turniersequenzen drehen, die jemals in einem Film zu sehen waren."

"A Knight of the Seven Kingdoms" startet kommendes Jahr

"Game of Thrones" wurde von April 2011 bis Mai 2019 bei HBO in mehr als 70 Ländern ausgestrahlt, war weltweit erfolgreich und mehrfach ausgezeichnet. "A Knight of the Seven Kingdoms" ist das zweite Spin-off nach "House of the Dragon", das die Geschichte des Hauses Targaryen erzählt. Der neue Ableger kehrt erneut in Martins bekannte Welt zurück, legt den Schwerpunkt jedoch auf neue Figuren und Ereignisse, die bislang nur angedeutet wurden.

"A Knight of the Seven Kingdoms" soll am 18. Januar 2026 auf HBO und dessen Streamingdienst HBO Max starten. Das Drehbuch wurde von Ira und Martin Parker geschrieben, Regie führten Owen Harris und Sarah Adina Smith.