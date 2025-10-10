Game of Thrones-Spin-off: Trailer bietet ersten Eindruck von A Knight of the Seven Kingdoms

Das nächste Kapitel aus Westeros beginnt: HBO zeigt den ersten Trailer zu "A Knight of the Seven Kingdoms" - dem neuen "Game of Thrones"-Spin-off, das ab Januar 2026 startet.
Fans von George R. R. Martin bekommen 2026 Nachschub aus Westeros: HBO hat den ersten Trailer zu "A Knight of the Seven Kingdoms" veröffentlicht, dem zweiten Spin-off der Erfolgsserie "Game of Thrones". Die Geschichte spielt rund 100 Jahre vor den Ereignissen von George R. R. Martins Buchreihe "A Song of Ice and Fire" und basiert auf Martins Erzählung "Der Heckenritter von Westeros: Das Urteil der Sieben".