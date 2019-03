1 Staffel acht von "Game of Thrones" startet am 14. April Foto: Helen Sloan/HBO

Die letzte Episode von "Game of Thrones" wird am 19. Mai laufen. Auch wie lange die einzelnen Folgen von Staffel acht werden, hat HBO jetzt verraten.

Die letzten Stunden "Game of Thrones" laufen bald an. Der US-Sender HBO hat nun weitere Details für die achte und letzte Staffel der Serie bekannt gegeben. Fest stand bereits, dass diese am 14. April startet. Die erste Episode hat eine Laufzeit von 54 Minuten. Die folgenden Episoden werden an den Sonntagen danach ausgestrahlt, wobei sich die Länge der Folgen noch steigert.

Ähnlich wie die Auftakt-Folge wird die zweite Episode 58 Minuten lang dauern, wie HBO laut US-Medienberichten mitteilte. Folge drei der neuen Staffel soll dann eine Stunde und 22 Minuten laufen, die beiden danach eine Stunde und 18 Minuten beziehungsweise eine Stunde und 20 Minuten. Am 19. Mai läuft dann das Finale in einer Länge von einer Stunde und 20 Minuten. Sky präsentiert die achte und finale Staffel von "Game of Thrones" ab 14. April (in der Nacht auf den 15. April) parallel zur US-Ausstrahlung.

Nicht viele glückliche Enden

Über das Finale von "Game of Thrones" hat nun auch Nikolaj Coster-Waldau (48) alias Jaime Lennister geplaudert. Es gebe sehr wenige "glückliche Enden" in der Serie, sagte er in der April-Ausgabe von "Modern Luxury". Die Serienmacher hätten einen tollen Job gemacht, so der Schauspieler. "Es gibt so viele Handlungsstränge. Sie haben die Balance zwischen dem Anfang und dem Ende gefunden", so Coster-Waldau.