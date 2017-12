„Game of Thrones“ Kraftprotz Björnsson „Der Berg“ und seine Neue

Von Markus Brauer 20. Dezember 2017 - 10:03 Uhr

Björnsson bei den Caledonian Club Highland Spielen im Jahr 2015. Foto: Wikipedia commons/Ellen Finch CC BY-SA 4.0

Er ist ein furchteinflößender Hüne, sie eine zierliche Frau. „Games of Thrones“ Muskelmann Hafþór Júlíus Björnsson hat eine neue Freundin. Der Größenunterschied ist echt krass.

Stuttgart - In der US-Fantasy-Fernsehserie „Game of Thrones“ spielt Hafþór Júlíus „Thor“ Björnsson den bulligen und finsteren Ser Gregor Clegane. „The Mountain That Rides“ – „Der reitende Berg“ – wie der Hüne auch genannt wird, ist der ältere Bruder Sandor Cleganes und mit ihm seit seiner Jugend bis aufs Blut verfeindet. Er ist einer der größten Menschen in Westeros, von beeindruckender Kraft und ein brutal guter Kämpfer.

Der echte Björnsson

Im wirklichen Leben ist der 29 Jahre alte und 180 Kilogramm schwere Isländer ein Strongman. Der frühere Basketball-Nationalspieler ist seit 2009 Profi-Kraftsportler und „Strongest Man in Iceland“. 2016 erreichte er bei den Wettkämpfen zum „World Strongest Man“ den zweiten Platz.

Die Freundin des Riesen

In den sozialen Netzwerken hat der Muckimann jetzt seine neue Freundin Kelsey Henson vorgestellt. Der optische Unterschied zwischen dem tätowierten Muskelberg und der zierlichen Blondine könnte größer kaum sein. Er misst 2,06 Meter groß, sie ist 1,57 Meter. Kennengelernt hat sich das ungleiche Paar in einer kanadischen Bar, wo sie ein Foto mit ihm machen wollte.

The Icelandic actor is 6'9" and weighs 395 pounds, while Kelsey Henson is reportedly just 5'2." https://t.co/efwq7a6VX6 pic.twitter.com/oA2JycciEC — Business Insider MY (@BizInsiderMY) 13. Dezember 2017