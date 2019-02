1 Maisie Williams als Arya Stark in "Game of Thrones" Foto: Helen Sloan/HBO

HBO hat neue Szenen aus der finalen Staffel von "Game of Thrones" veröffentlicht. Darin macht Arya Stark Bekanntschaft mit einem der Drachen.

Der US-Sender HBO hat in einem Trailer seine Shows für das Jahr 2019 angekündigt. Darunter ist auch neues Material aus der letzten Staffel von "Game of Thrones". Die finalen sechs Folgen der Serie laufen ab dem 14. April.

"Game of Thrones" können Sie sich hier ansehen

Zwar gibt es nur wenige Sekunden aus der achten Staffel von "Game of Thrones" zu sehen. Aber immerhin erhalten die Fans einen Einblick darauf, wie Arya Stark (Maisie Williams) reagiert, als sie das erste Mal einen von Daenerys Targaryens (Emilia Clarke) Drachen erblickt. Der fliegt in den neuen Szenen über eine Gruppe von Kriegern hinweg. Arya schaut ehrfurchtsvoll gen Himmel, vermutlich in Richtung des Drachen, und fängt an zu lächeln.

Am Ende des Trailers gibt es zudem noch einige Szenen aus dem Finale von Staffel sieben - unter anderem der Nachtkönig, Daenerys auf einem der Drachen sowie kurze Aufnahmen von Jon Schnee (Kit Harington) und Tormund Riesentod (Kristofer Hivju) erscheinen in dem Clip. Sky präsentiert die achte und finale Staffel von "Game of Thrones" ab 14. April (in der Nacht auf den 15. April) parallel zur US-Ausstrahlung.