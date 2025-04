Game of Death und Black Belt Jones: Film-Bösewicht Mel Novak mit 90 Jahren gestorben

Mel Novak, bekannt durch seine Rollen als ikonischer Bösewicht in Kultfilmen wie Bruce Lees "Mein letzter Kampf" und "Freie Fahrt ins Jenseits", ist im Alter von 90 Jahren verstorben. Der Schauspieler, der auch als ordinierter Geistlicher tätig war, starb am Mittwoch in Granada Hills.

Die Filmwelt trauert um einen ihrer markantesten Bösewicht-Darsteller: Mel Novak, der durch seine ikonische Rolle als Scharfschütze Stick in Bruce Lees (1940-1973) "Mein letzter Kampf" (1978) weltbekannt wurde, ist im Alter von 90 Jahren verstorben. Der Charakterdarsteller starb am Mittwoch eines natürlichen Todes in einem Hospiz in Granada Hills, wie seine Tochter Nikol Conant dem "Hollywood Reporter" mitteilte.

In seiner mehr als sieben Jahrzehnte umspannenden Karriere machte sich Novak vor allem als charismatischer Bösewicht in zahlreichen Martial-Arts-Filmen einen Namen. Neben "Mein letzter Kampf" wirkte er unter anderem im Kult-Blaxploitation-Film "Freie Fahrt ins Jenseits" (1974) mit. Auch in mehreren Filmen mit Chuck Norris (85) war Novak zu sehen, darunter als Informant Tony Montoya in "Der Gigant" (1981). Seine Filmografie umfasst zudem den postapokalyptischen Science-Fiction-Film "New York antwortet nicht mehr" (1975) mit Yul Brynner (1920-1985) und Max von Sydow (1929-2020) sowie Auftritte in den Garry-Marshall-Komödien "Undercover Cops" (1994) und "Dear God" (1996).

Lesen Sie auch

Neben seiner Schauspielkarriere war Mel Novak Geistlicher

Mel Novak wurde als Milan Mrdjenovich am 16. Juni 1934 in Pittsburgh als Sohn serbischer Eltern geboren. Nach eigenen Angaben schlug er zahlreiche Football-Stipendienangebote aus, um einen Vertrag bei den Pittsburgh Pirates zu unterschreiben. Eine Verletzung an der Schulter beendete jedoch seine Baseballträume frühzeitig. In Kalifornien arbeitete er zunächst als Schadensregulierer für eine Versicherungsgesellschaft, während er nebenbei als Model tätig war und Schauspielunterricht nahm. Seinen Durchbruch feierte er in den 1970ern mit den oben genannten Rollen.

Abseits der Leinwand wirkte Novak fast vier Jahrzehnte lang als ordinierter Geistlicher in sozialen Einrichtungen und Gefängnissen in Los Angeles und landesweit. Seine Memoiren mit dem Titel "Cross Heirs" sollen laut seiner Tochter im Dezember veröffentlicht werden. Neben ihr hinterlässt Novak eine weitere Tochter, Lea, sowie seine Enkelkinder Ali und Ryan. Sein Enkel Eli starb 2024 an Krebs.