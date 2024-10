Geisterbahn in Ostfriesland brennt: viele Verletzte

Gallimarkt in Leer

1 Einsatzkräfte haben auf dem Gallimarkt einen Sichtschutz aufgebaut, nachdem am Nachmittag ein Fahrgeschäft in Brand geraten ist. Foto: dpa/Lars Penning

Für Ostfriesland gilt der Gallimarkt als fünfte Jahreszeit, Hunderttausende Besucher werden in der Stadt Leer erwartet. Plötzlich kommt es zu einem Brand auf dem Volksfest.











Link kopiert



Beim Brand einer Geisterbahn auf dem größten Volksfest Ostfrieslands haben elf Menschen Verletzungen erlitten. Drei Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei am Abend mitteilte. Zuvor war von fünf Verletzten die Rede gewesen. Der Vorfall ereignete sich auf dem Gallimarkt in Leer.