„Galleria Zeuss“ in Esslingen: Essen im ehemaligen Kino – dieser Grieche serviert nicht nur Fleisch

1 Ifigenia und Apostolis Ciriacopoulous war ein heller Raum wichtig. Foto: Roberto Bulgrin

Seit knapp 25 Jahren betreiben Ifigenia und Apostolis Ciriacopoulous die „Galleria Zeus“ in der Esslinger Innenstadt. Wo einst Filme liefen, kommen heute traditionelle griechische Gerichte auf den Tisch – darunter viel Vegetarisches.











Ifigenia Ciriacopoulou hat einen Lieblingsplatz in der „Galleria Zeus“, dem griechischen Restaurant, das sie zusammen mit ihrem Bruder Apostolis Ciriacopoulous betreibt. Es ist der Tisch an der Westwand auf der unteren Etage der Gaststätte in der Bahnhofstraße. „Von hier aus kommt die Größe des Raums richtig raus“, sagt Ciriacopoulou. Wer an diesem Platz sitzt, blickt auf eine Wendeltreppe, flankiert von Säulen im antiken griechischen Stil. Bis zum Dach sind es gut zehn Meter, auch in die Tiefe öffnet sich der Raum. Diese Weite hat einen bestimmten Grund: Dort, wo heute eine lange Tafel steht, befand sich einst die Leinwand des Corso-Kinos.