Galerieverein Leonberg: Der Blick des Künstlers geht nach vorne und zurück

1 Albert Merz im Galerieverein Foto: Simon Granville

Seine Heimat und sein Leben prägen seine Arbeiten: Der Künstler Albert Merz stellt derzeit im Leonberger Galerieverein aus.











Auffallend sind die Linien mit den Punkten, die sich auf vielen von Albert Merz’ Bildern finden. „Das sind Lebenslinien. Das ist sehr persönlich“, weiß Eva Ott, die Vorsitzende des Galerievereins Leonberg. Die Punkte zeigen, dass das Leben in eine andere Richtung gehen kann als erwartet. Auch andere Elemente wie Gefäße und Balken oder als Form das Oval kommen in den Kunstwerken von Merz, der derzeit im Leonberger Galerieverein ausstellt, immer wieder vor. „Es ist die Innerlichkeit, die er nach außen bringt,“ sagt Ott. Merz verarbeitet in seinen Bildern, was er erlebt hat. Und da spielt mit hinein, dass der gebürtige Schweizer, der seit 1980 in Berlin lebt, mit den Sagen und den Urmythen der Schweizer Berge aufgewachsen und von ihnen geprägt ist, darunter die Sage vom Sennentuntschi.