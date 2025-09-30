Galerie Thomas Fuchs: Wird der Münchner Künstler Jonah Gebka der nächste Malerstar?

Der Maler Jonah Gebka und seine Schau in der Galerie Thomas Fuchs waren die Entdeckung des Galerienrundgangs Stuttgart. Was macht die Bilder so besonders?
Bei der Eröffnung in der Galerie Thomas Fuchs (Reinsburgstraße 68A) am Vorabend des Galerienrundgangs Art Alarm am 20. und 21. September in Stuttgart hält sich Jonah Gebka weitgehend im Hintergrund. Groß, schlank, ein hagerer „Kerl“ inmitten überraschter Besucherinnen und Besucher. Was sie sehen, wirkt im besten Sinn eigen und verwirrt bei aller ablesbaren Konzeption männlicher Figuren in Innenraumarchitekturen durch eine gehörige Portion Magie. Was passiert da? „Warum das Orange“, fragt ein Besucher in den Galerieraum, „und warum diese fast scherenschnitthafte Figur?“. Jonah Gebka tritt eher vorsichtig hinzu und stellt sich mit den Worten vor: „Guten Abend, ich habe das gemacht.“