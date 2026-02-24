Entdeckungen lieben das Publikum und der Kunstmarkt gleichermaßen. Die Bilder des Malers Amit Berman sind Entdeckungen – was macht sie besonders?
Die Szene hat etwas Nebensächliches – und fesselt doch. Ein junger Mann stützt seinen gesenkten Kopf an eine Wand. Mutmaßlich. Denn die entscheidenden Millimeter verschwindet der Kopf in einer längs gezogenen Farbbahn. Das Ganze spielt sich vor einer gekachelten Wand ab, ins Rosé getriebenes Weiß ist von roten Linien durchzogen. Amit Bermans „Yield“ ist jetzt in Stuttgart zu sehen – und einer der Höhepunkte der „The Bather“ betitelten ersten Einzelausstellung Bermans in der Galerie Thomas Fuchs (Reinsburgstraße 68a).