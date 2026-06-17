Papier ist leicht, zerbrechlich und zart? Die monumentalen Skulpturen von Angela Glajcar beweisen das Gegenteil. Die Künstlerin arbeitet derzeit in Waiblingen und empfängt Besucher.
Zu ihrem Besuch in Waiblingen ist Angela Glajcar diese Woche mit einem Lastwagen angereist. An Bord: gut zwei Tonnen Papier. Allein die beiden riesigen Rollen mit vielen Metern Zellulose darauf bringen rund 1,4 Tonnen auf die Waage. Kein Wunder: Die international bekannte Künstlerin aus Mainz hat während ihres Aufenthalts an der Rems Großes vor. Sechs Wochen lang nutzt sie, die Hauptstipendiatin für Zeichnung und Papierkunst, die Galerie Stihl Waiblingen als Atelier auf Zeit. Kein schlechter Ort, auch angesichts der bevorstehenden Hitzewelle – im Kunstmuseum herrschen nie mehr als 18, 19 Grad Celsius.