Zu ihrem Besuch in Waiblingen ist Angela Glajcar diese Woche mit einem Lastwagen angereist. An Bord: gut zwei Tonnen Papier. Allein die beiden riesigen Rollen mit vielen Metern Zellulose darauf bringen rund 1,4 Tonnen auf die Waage. Kein Wunder: Die international bekannte Künstlerin aus Mainz hat während ihres Aufenthalts an der Rems Großes vor. Sechs Wochen lang nutzt sie, die Hauptstipendiatin für Zeichnung und Papierkunst, die Galerie Stihl Waiblingen als Atelier auf Zeit. Kein schlechter Ort, auch angesichts der bevorstehenden Hitzewelle – im Kunstmuseum herrschen nie mehr als 18, 19 Grad Celsius.

Monumentale Kunst aus handgerissenem Papier Vor Ort und speziell für diesen Ort entstehen zwei neue, ausladende Installationen aus Papier. Das Material für eine weitere Installation – eine große Menge von Hand gerissener Papierstreifen – hat Angela Glajcar schon zu Hause vorbereitet und in Bündeln mitgebracht. Was die Galerieleiterin Anja Gerdemann besonders freut: Eine der Skulpturen wird die stattliche Raumhöhe des Kunstmuseums von 5,70 Metern voll ausnutzen. Außerdem zeigt die Ausstellung mit dem Titel „Not a cruise, a crossing“, die sich an die Atelierphase anschließt, weitere Arbeiten von Angela Glajcar aus den vergangenen 20 Jahren. Parallel dazu läuft im Kameralamt Waiblingen eine Ausstellung mit Werken von Aleida van Dijk, Kuan Lin Chen und Rodrigo Arteaga, die ebenfalls vor Ort entstehen. Die drei Kunstschaffenden arbeiten wie Angela Glajcar mit Papier und haben ein Nachwuchsstipendium von der Stadt Waiblingen erhalten.

Aus sehr vielen, von Hand gerissenen Papierstreifen soll in Waiblingen die Installation „Paperwall“ entstehen. Foto: Gottfried Stoppel

Allen Künstlerinnen und Künstlern darf man während des Schaffensprozesses über die Schulter schauen. „Der Entwicklungsprozess, der sonst nicht öffentlich ist, ist hier Teil der Ausstellung“, erklärt Angela Glajcar. Sie sagt, der große Raum der Waiblinger Galerie sei genau ihr Ding – schließlich beschäftigt sich ihre Kunst mit dem Raum und der Raumwahrnehmung. In der Galerie Stihl kann sie in die Vollen gehen, denn Platz gibt es hier reichlich. Bereits im Jahr 2024 hat Angela Glajcar eine ihrer monumentalen Arbeiten in Waiblingen gezeigt: Diese hing von der Decke der Michaelskirche, wo der Förderverein Freunde der Galerie Stihl Waiblingen im Zuge eines Herbstfestivals Arbeiten aus Papier zeigte. „Vor dieser Ausstellung hatte ich Waiblingen nicht auf dem Schirm“, sagt Angela Glajcar. Das hat sich geändert, auch dank der heutigen Vereinsvorsitzenden Juliane Sonntag. „Sie hat mit ihrer konsequenten und überzeugenden Art dafür gesorgt, dass ich die Waiblinger als engagierte Kunstleute kennengelernt habe. Und ich war begeistert.“

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Daher ist Angela Glajcar guter Dinge, dass an den Tagen des offenen Ateliers einige Interessierte bei ihr vorbeikommen werden. Zu sehen gibt es einiges, denn Angela Glajcars Kunst entsteht aus reiner Handarbeit. Stück für Stück reißt sie das Material für ihre mächtigen Skulpturen von Hand in die gewünschte Form. Das kostet viel Kraft, denn die Zellulose besteht aus langen Fasern, die sich nur schwer zerteilen lassen, das Material hat die Konsistenz einer dicken Raufasertapete. „Das ist richtig körperliche Arbeit.“ Schere oder Teppichmesser kommen für Angela Glajcar dennoch nicht infrage. Allenfalls ein Bügeleisen wirft sie gelegentlich an, um feines, handgeschöpftes Hanji-Papier aus Korea zu glätten. Für die Kunst bügeln ja – „aber privat bügele ich nie“.

„Papier gibt mir die Freiheit, dass ich vor Ort arbeiten kann. Ich brauche nicht viel Werkzeug, nur meine Hände“, sagt Angela Glajcar, die noch nicht einmal Handschuhe benutzt. Ihre Kunstwerke dürfen die Besucher zwar nicht anfassen, es wird aber Fühlproben geben, damit sie sich vorstellen können, mit welchem Material die Künstlerin arbeitet. Papier als Werkstoff hat Angela Glajcar im Jahr 2000 entdeckt. Zuvor nutzte sie, die Stahlskulpturen anfertigte, Papier nur für Entwürfe. „Dann habe ich gemerkt, dass es monumental und räumlich sein kann, und habe dann mehr und mehr damit gearbeitet.“ Leicht, zerbrechlich, zart – mit solchen Eigenschaften verbinden die meisten Menschen den Begriff Papier. „Niemand denkt an seine schweren Bücherkisten vom letzten Umzug“, sagt Angela Glajcar, „jeder denkt an ein Blatt Papier.“ Die monumentale Wirkung und Schwere von Papier, die typisch ist für Angela Glajcars Kunst, stellt das auf den Kopf. „Wenn Material etwas tut, was man nicht kennt, weckt das Neugierde“, sagt die Künstlerin.

Im Herbst 2024 war diese Installation von Angela Glajcar in der Michaelskirche in Waiblingen ausgestellt (Archivbild). Foto: Gottfried Stoppel

Für ihre Skulpturen nutzt Angela Glajcar stets weißes Papier, in Ausnahmefällen streicht sie dieses auch mal schwarz. Farbe kommt durch bunt gestrichene Wände in der Umgebung ins Spiel. Das weiße Papier reflektiert sie und nimmt einen leichten Schimmer an. In Waiblingen setzt Angela Glajcar auf ein helles Grün und intensives Bordeauxrot. Ihre Arbeiten seien immer abstrakt, sagt sie, jeder interpretiere sie anders. Gletscher, Felsformationen, Wolken – „Ich bin neugierig, was die Leute hier sehen.“

Papierkunst in Waiblingen

Die Ausstellungen in der Galerie Stihl und im Kameralamt Waiblingen beginnen am 25. Juli und dauern bis 18. Oktober. Während der Atelierphase bis zum 24. Juli kann man Angela Glajcar in der Galerie Stihl und den Nachwuchsstipendiaten Aleida van Dijk, Kuan Lin Chen und Rodrigo Arteaga im Kameralamt immer mittwochs von 16 bis 19 Uhr bei freiem Eintritt und ohne Anmeldung über die Schulter schauen.

Für Schulklassen werden mittwochs von 10 bis 12 Uhr ebenfalls Atelierbesuche angeboten, allerdings ist hierfür eine Anmeldung nötig unter kunstvermittlung@waiblingen.de.