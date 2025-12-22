Kunstgenuss auch über den Jahreswechsel: Die Galerie Stihl am Waiblinger Remsufer präsentiert ihre aktuelle Ausstellung „Der andere Impressionismus“.

Passend zur derzeit vermeintlich besinnlichen Phase lassen sich die Feiertage und die Zeit zwischen den Jahren durchaus zum Besuch einer hochkarätigen Ausstellung nutzen. So in der Galerie Stihl Waiblingen (Rems-Murr-Kreis). Dort sind aktuell unter der Überschrift „Der andere Impressionismus“ rund 100 Druckgrafiken von 40 Künstlerinnen und Künstlern aus sechs Nationen zu sehen.

Ein impressionistisches Gemälde wird oft mit Komponenten wie Sonnenaufgängen, Seerosen und flirrendem Licht in Verbindung gebracht. In der Galerie Stihl ist dies, wie der Titel schon suggeriert, eben anders.

Vergnügliche Treffen im Biergarten zum Ende des 19. Jahrhunderts

Zu sehen sind Impressionen von Dampf, Dunst und Regen, abendliche Spiegelungen elektrischer Straßenbeleuchtung, die Nacht in der Großstadt oder am Meer, gesellschaftliche Ereignisse wie Pferderennen, vergnügte Treffen im Biergarten. Es handelt sich dabei um Druckgrafiken aus der Zeit Ende des 19. Jahrhunderts.

Wie die am Waiblinger Remsufer gelegene Galerie mitteilt, gelten zum Jahresende die regulären Öffnungszeiten, also dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr beziehungsweise donnerstags bis 20 Uhr.

Geschlossen bleibt die Schau allerdings an Heiligabend, 24. Dezember, am ersten Weihnachtsfeiertag, an Silvester sowie an Neujahr. Geöffnet ist sie am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, und am Feiertag Heilige Drei Könige, also am 6. Januar 2026.

Die Winterausstellung lockt somit auch zum Jahreswechsel Kunstinteressierte in die Galerie am Eva-Mayr-Stihl-Platz in Waiblingen. Die umfangreiche Schau rückt erstmals druckgrafische Arbeiten von 40 berühmten sowie noch zu entdeckenden Impressionistinnen und Impressionisten in den Mittelpunkt.

Impressionistische Sichtweisen auf Papier

Sie führt zudem vor Augen, dass deren Arbeiten auf Papier die impressionistische Sehweise in genauso vollem Umfang in sich tragen wie ihre Malerei. Feine, detailreiche Druckwerke erwarten das kunstbegeisterte Publikum und bereichern die festliche Jahreszeit.

Öffentliche Führungen durch die Schau finden sonn- und feiertags um 11.30 und 15 Uhr statt sowie jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um 18 Uhr. Am 26. Dezember entfällt allerdings der sonst an Freitagen übliche freie Eintritt in die Galerie, zudem findet nur eine öffentliche Führung um 11.30 Uhr statt.