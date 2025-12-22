Kunstgenuss auch über den Jahreswechsel: Die Galerie Stihl am Waiblinger Remsufer präsentiert ihre aktuelle Ausstellung „Der andere Impressionismus“.
Passend zur derzeit vermeintlich besinnlichen Phase lassen sich die Feiertage und die Zeit zwischen den Jahren durchaus zum Besuch einer hochkarätigen Ausstellung nutzen. So in der Galerie Stihl Waiblingen (Rems-Murr-Kreis). Dort sind aktuell unter der Überschrift „Der andere Impressionismus“ rund 100 Druckgrafiken von 40 Künstlerinnen und Künstlern aus sechs Nationen zu sehen.