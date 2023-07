15 Die Installation „We buy White Albums“ von Rutherford Chang mit 3000 weißen Alben der Beatles. Foto: Gottfried Stoppel

In der Galerie Stihl Waiblingen heißt es von Freitag, 1. Juli, an: „Augen und Ohren auf!“ Gezeigt werden zum Teil weltbekannte Gestaltungen von Schallplattencovern.









Verhüllte Körper besitzen bekanntlich sehr häufig deutlich mehr Reize als nackte Tatsachen. Das unbekleidete Objekt der Begierde besteht im aktuellen Fall jedoch nicht aus Fleisch und Blut, sondern aus Vinyl – und wird in der Regel zur Aufhübschung der üblicherweise gerillten Form in einen 900 Quadratzentimeter großen Karton gehüllt: 30 auf 30 Zentimeter sind in der Regel die Ausmaße. Im Fachjargon wird diese im Idealfall künstlerisch hochkarätig gestaltete sowie den Duktus der Musik am besten treffende Ummantelung als Cover bezeichnet.