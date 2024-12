Galerie Sichtbar in Stuttgart: Weihnachtsgrüße aus der kreativen Schreibwerkstatt

1 Von Künstlern der Galerie Sichtbar gestaltete Weihnachtskarten Foto: StZN/ak

Wer kreativ ist, kommt leicht ins Gespräch. Auf solche Begegnungen setzt die Galerie Sichtbar am Rand des Stuttgarter Bohnenviertels. Sie bietet neben individuell gestalteten Karten nun auch einen besonderen Schreibplatz an.











Link kopiert



Mit einem neuen Angebot will die am Rand des Bohnenviertels gelegene Galerie Sichtbar Gäste zum Verweilen einladen. Von Künstlern individuell gestaltete Weihnachtskarten lassen sich hier nicht nur gegen eine Spende erwerben. An einem Schreibtisch kann jeder und jede Grußbotschaften gleich in die Tat umsetzen.