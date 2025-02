Nahezu alles neu macht die Galerie Schlichtenmaier an ihrem Stammsitz auf Schloss Dätzingen. Was sich ändert? Wir haben nachgefragt.

Einzelausstellungen der Galerie Schlichtenmaier auf Schloss Dätzingen (Grafenau) sind eine für Künstlerinnen und Künstler wie für die Kunst an sich recht komfortable Angelegenheit. Eine Schloss-Etage für eine künstlerische Position – das hat Kunsthallen-Format.

Und doch gibt es nach 50 Jahren Galeriearbeit und – verbunden mit Namen wie Anna Bittersohl – viel spürbarem Antritt in den Räumen am Kleinen Schlossplatz in Stuttgart „gute Gründe, einiges anders zu machen“, sagt Kay Kromeier. „Viele Besucherinnen und Besucher der Räume in Dätzingen“, sagt der Geschäftsführer der Galerie Schlichtenmaier, „betonen immer wieder, sie wollten gerne sehen, was wir Neues aus Sammlungen, Ateliers und Nachlässen in die Galerie holen konnten“.

Sehringer-Eröffnung am 9. Februar

Wird also Schloss Dätzingen zur Bühne eines ständigen Best of-Programms? „Die Sonderausstellungen bleiben“, sagt Kromeier – und so gilt der Blick an diesem Sonntag, 9. Februar, nicht nur der Premiere der Einblicke in das Galerieprogramm, sondern ebenso neuen Arbeiten des Stuttgarter Malers Peter Sehringer. Versprochen werden „Rosen in atemberaubender Pracht oder auch der Wald in so märchenhafter wie unergründlicher Tiefe“. Um 11 Uhr wird der Kunstdoppelpass am Sonntag, 9. Februar eröffnet – zur Einführung spricht Günter Baumann.

Peter Sehringer, Rose Foto: Peter Sehringer

Die Präsentation des Galerieprogramms folgt den Überschriften, die man bei Schlichtenmaier der besseren Übersicht wegen seit langem nützt: „Neuerwerbungen“, „Kunst der Moderne/Klassische Moderne“, „Kunst nach 1945 figurativ“ – „Kunst nach 1945 abstrakt“ – „Zeitgenössische Kunst“. Hier soll es darum gehen, „auf die Bestände aufmerksam zu machen, ohne sie statisch zu halten“. Unterstellen darf man, dass man dabei auch auf die Sonderausstellungen reagieren wird – wenn es in den ersten Räumen von 22. März an etwa um die Bildwelt von Julius Bissier geht. Unmittelbar zusammen kommen die Schlichtenmaier-Bildwelten bald auch schon an anderer Stelle – von 20. bis 23. Februar am Stand der Galerie auf der Kunstmesse Art Karlsruhe.

Neues von Peter Sehringer

Eröffnung

An diesem Sonntag, 9.2., eröffnet die Galerie Schlichtenmaier um 11 Uhr in Grafenau (Schloss Dätzingen) eine Schau mit neuen Bildern des Stuttgarter Malers Peter Sehringer. Parallel wird eine Neupräsentation mit einem Einblick in das Galerieprogramm von Adolf Hölzel bis Anna Bittersohl gezeigt.

Galerie Schlichtenmaier

Geöffnet sind die Räume auf Schloss Dätzingen Mi bis Fr 11 bis 18.30 Uhr und Sa 11 bis 16 Uhr. Die Schlichtenmaier-Räume in Stuttgart (Kleiner Schlossplatz) sind aktuell Bühne der Themenschau „Arbeiten auf Papier“. Geöffnet ist dort Di bis Fr 11 bis 19 Uhr und Sa 11 bis 17 Uhr.