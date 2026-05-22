Das Wort „Klassiker“ kann in der Kunst eine Falle sein. Auch für den Holzschneider HAP Grieshaber? Kay Kromeier, Mit-Lenker der Galerie Schlichtenmaier, sieht eher „Begeisterung“.

Noch bis zum 4. Juli zeigt die Galerie Schlichtenmaier an ihrem Stammsitz Schloss Dätzingen in Grafenau (Mi bis Fr 11 bis 18.30 Uhr und Sa 11 bis 16 Uhr) die Ausstellung „HAP Grieshaber – Gedruckte Bilder“. Lange selbstverständlich im Kanon der deutschen Nachkriegskunst, scheint Grieshabers Werk aktuell etwas aus dem Blick zu geraten. Kay Kromeier, Geschäftsführer der Galerie Schlichtenmaier, widerspricht.

Herr Kromeier, was macht die Kunst von HAP Grieshaber für Sie an sich interessant?

Seit 1978 besteht die Galerie Schlichtenmaier und von Beginn an wurden die Arbeiten HAP Grieshabers gezeigt. Und wir halten diese künstlerische Position für eminent wichtig. Abgesehen davon breitet es ungeheure Freude, eine Ausstellung mit Arbeiten HAP Grieshabers einzurichten.

HAP Grieshaber, Schwarzer Odysseus, 1958 Foto: © HAP Grieshaber / VG Bild-Kunst, Bonn

Inwiefern?

Das liegt an den enormen Qualitäten dieses Werkes: Erzählfreude und Phantasie bis hin zur Fantasterei, Farbenrausch und formale Strenge. Ein unglaublicher Kosmos an Figuren und Figurationen – das alles strukturiert durch wiederkehrende Leitmotive in den Gegenständen und den Holzschnitt an sich, der Grieshabers gesamtes Schaffen von Anfang an als roter Faden durchzieht.

Und all dies macht Grieshaber auch heute wichtig?

Die Beharrlichkeit, mit welcher da Werk auf seine Eigenart pocht, die Motivik, die immer wieder mühelos an die Gegenwart anknüpfen kann und die Vielfalt des mit großem Fleiß in fünf Jahrzehnten entstandenen Werkes – das hat alles einfach Gewicht.

HAP Grieshaber, Herbst, 1964 Foto: © HAP Grieshaber / VG Bild-Kunst, Bonn

Ihre Ausstellung gilt zuvorderst dem Holzschneider. Auffällig ist aber auf den zweiten Blick: Grieshaber scheint durchaus – wie in seinen Gouachen – malerisch zu denken. Wie sehen Sie das?

„Gedruckte Bilder“ heißt unsere Ausstellung nicht von ungefähr. Grieshaber selber begriff sein Werk von 1933 an als Kontinuum. Er knüpfte nach 1945 an das an, was er, der Gegengänger, sich vorher unter widrigsten Umständen und malgré tout, trotz allem, an Freiheit und Eigenständigkeit angeeignet hatte. All diese Anregungen und Einflüsse verinnerlicht Grieshaber vor seinem eigenen Hintergrund und entwickelt sie zu einer unverwechselbaren, eigenen Bildwelt.

Bis hin zum Malerischen?

Um 1950 befreite er seinen genuin malerischen Farbensinn im Medium des Holzschnitts. Denken Sie etwa an die 1949 entstandene Serie „Ulmer Tuch“. Dort sieht man, welche enormen Fertigkeiten Grieshaber sich angeeignet hatte, um im Reiberdruckverfahren überraschend malerische Farbwirkungen zu erzielen. „Von Grieshaber“ schreibt Manfred Schneckenburger, 1977 und 1987 für die Konzeption der Weltkunstausstellung Documenta in Kassel verantwortlich, „konnte man sagen, dass er dem Holzschnitt die ganze Polyphonie und ikonographische Skala der Malerei abverlangte; dass sein Holzschnitt Altar, Fresko, Tafelbild, Plakat, Illustration und doch Holzschnitt und nur Holzschnitt ist“.

Da scheint einer auf sehr eigenem Weg unterwegs. „Bleibe Achalm“, war denn auch Grieshabers Antwort auf Anregungen, sich über das eigene Werk hinaus am Kunstleben zu beteiligen. Zugleich sah er Kunst keineswegs als einsame Tätigkeit, forderte als Lehrer übergreifende Zusammenarbeit. Wird dieser Widerstreit für Sie im Werk spürbar?

Interessanterweise nicht als Widerstreit. Grieshaber verarbeitete gerne sowohl persönliche Erlebnisse wie Geburtstage oder die eigenen Reisen als auch die „großen Themen“ von Krieg und Frieden, Mensch und Umwelt, Politik oder griechischer Mythologie. Dafür entwickelte er seine ureigene unverwechselbare Handschrift und Machart im Holzschnitt. Das musste in der abgeschiedenen Stille auf der Achalm entstehen. Jedoch – Grieshaber wollte damit mit Nachdruck in die weite Welt hinaus. Und er kooperierte auch unmittelbar – als Professor an der Kunstakademie in Karlsruhe, als Mitbegründer des Deutschen Künstlerbundes, in seinem selbst bestimmten Austausch mit Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig.

Grieshabers Nachlass liegt bei der Familie

Um Grieshabers Vermächtnis wurde viele Jahre intensiv gerungen. Wie ist der Stand? Gibt es heute die eine Anlaufstelle für Fragen rund um und an das Werk?

Das ist eine gute Frage. Zu Lebzeiten des Künstlers war Margot Fürst seine rechte Hand, schrieb Katalogtexte, verwaltete zunächst seinen Nachlass und veröffentlichte zuletzt ein zweibändiges Werkverzeichnis. Der Nachlass liegt heute bei der Familie. Kompetenzzentren sind neben dem Freundeskreis HAP Grieshaber, einige Museen in Deutschland wie das Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, die Staatsgalerie Stuttgart oder die Schleswig-Holsteinischen Landesmuseen Schloß Gottorf in Schleswig. Und natürlich spielen auch Galerie wie unsere eine wichtige Rolle für die Vermittlung.

Zahlreiche Sammlungen erleben einen Generationswechsel. Wie ist das Werk von Grieshaber hiervon betroffen? Eher gefährdend durch zu viele Verkäufe, eher ,beginnend‘ durch neue Interessierte?

Eine Ausstellungseröffnung zu HAP Grieshaber, wie wir sie vor wenigen Tagen bei uns in Schloss Dätzingen hatten, zeigt immer wieder: Grieshaber erregt Begeisterung, und Neugier – und zwar quer durch die Generationen. Seine einzigartige Kunst, die Abstraktion und Figuration, Malerei und Druck vereint kommt bei bei Sammlern zwischen 40 und 80 sehr gut an und so hat man hier den schönen Fall, dass eine jüngere Generation die Leidenschaft einer älteren Generation aufgreift und mit ihren eigenen Präferenzen prägt.

Privatgalerien halten Grieshabers Werk im Gespräch

Bis in die 1980er Jahre zählte Grieshaber zum festen Kanon der deutschen Nachkriegskunst. Wie sehen Sie die Position heute?

Das sehen wir unverändert so. Das Werk wird nach wie vor museal gepflegt und gezeigt und ist bei Sammlern von großem Interesse. Entsprechend präsentieren die auf HAP Grieshabers Werk spezialisierten Galerien wie wir diesen herausragenden Künstler ebenfalls kontinuierlich.