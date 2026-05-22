Das Wort „Klassiker“ kann in der Kunst eine Falle sein. Auch für den Holzschneider HAP Grieshaber? Kay Kromeier, Mit-Lenker der Galerie Schlichtenmaier, sieht eher „Begeisterung“.
Noch bis zum 4. Juli zeigt die Galerie Schlichtenmaier an ihrem Stammsitz Schloss Dätzingen in Grafenau (Mi bis Fr 11 bis 18.30 Uhr und Sa 11 bis 16 Uhr) die Ausstellung „HAP Grieshaber – Gedruckte Bilder“. Lange selbstverständlich im Kanon der deutschen Nachkriegskunst, scheint Grieshabers Werk aktuell etwas aus dem Blick zu geraten. Kay Kromeier, Geschäftsführer der Galerie Schlichtenmaier, widerspricht.