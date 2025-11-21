Galerie Hauff in Stuttgart: Elisabeth und Reinhard Hauff mit Paukenschlag zum Galerie-Finale

1 Sarah Maria Serve zeigt in der Galerie Elisabeth und Reinhard Hauff ihre Performance „Spuren der Verhandlung“ Foto: Sarah Maria Serve

Elisabeth und Reinhard Hauff wollen es noch einmal wissen: Zum offiziellen Finale ihrer Galerie in Stuttgart machen sie die Räume zur Performance-Bühne.











Link kopiert



Internationale Gegenwartskunst hat einen Ort in Stuttgart: Paulinenstraße 47. Doch die Räume der Galerie Elisabeth und Reinhard Hauff, immer wieder Premierenbühne etwa der großartigen Filme und Fotos von Clement Cogitore, Bühne auch bedeutender Installationen von Josephine Meckseper oder Bilder von Thomas Locher sowie für Entdeckungen etwa von Anne-Lise Coste und Simon Herkner, werden von diesem Samstag, 22. November, an geschlossen bleiben. Das Finale der Ausstellung mit Werken von Wolfgang Flad an diesem Freitag, 21. November, ist zugleich der letzte Öffnungstag der Galerie. Der aber hat es in sich – gefeiert wird mit einer Performance.