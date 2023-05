1 Am Mittwochnachmittag herrscht in der Leonberger Karstadt-Filiale reger Betrieb. Foto: Simon Granville

Nach der Ankündigung des Handelskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof, weitere Filialen in Deutschland dicht zu machen, wachsen die Sorgen in Stuttgart, Leonberg und Esslingen. Nicht nur die Mitarbeiter bangen um die Zukunft der großen Warenhäuser.









Mittwochnachmittag, Karstadt in Leonberg. Im Warenhaus herrscht reger Betrieb. An der Hauptkasse im Erdgeschoss hat sich eine lange Schlange gebildet. Zwischen Weihnachtsdeko und Aktionsständen sind viele Menschen unterwegs. Familien, die die Ferien zum Bummeln nutzen. Ein Ehepaar schaut sich mit dem Prospekt in der Hand die Sonderangebote an. Eine Frau begutachtet eine Waschmaschine. Im Karstadt bekommt man nahezu alles.