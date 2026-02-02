Galeria in Stuttgart: Insolvenz-Gerüchte zum Trotz – In Stuttgart laufen die Geschäfte

Die Negativ-Schlagzeilen über die größte deutsche Warenhauskette reißen nicht ab. „Galerias Geschäfte laufen schlecht, womöglich müssen weitere Filialen schließen“, heißt es. Oder: „Kaufhauskonzern Galeria taumelt geschwächt ins neue Jahr.“ Es wird befürchtet, dass das Unternehmen in die vierte Insolvenz schlittert. Offiziell bestätigt sind die schlechten Zahlen nicht. Auf Nachfrage unserer Zeitung möchte sich die Presseabteilung des Unternehmens nicht zu den jüngsten Gerüchten äußern. Auch die Zahlen des im September beendeten Geschäftsjahrs bleiben noch unter Verschluss. „Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir dazu aktuell keinen weiteren Kommentar abgeben möchten.“

In der Stuttgarter Filiale an der Königstraße 6 ist man auskunftsfreudiger. „Die Stimmung im Team ist gut“, sagt Geschäftsführer Yekta Dogan. Nicht einmal eine Handvoll Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten die negativen Schlagzeilen der vergangenen Wochen aufgegriffen und ihn nach seiner Einschätzung gefragt. Dogans Antworten für die Beschäftigten sind klar und ehrlich: Aktuell spürt er überhaupt nichts von einer drohenden Insolvenz. Und er kann die Situation sicherlich gut einordnen. Es ist Dogans neunte Station in den vergangenen sechs Jahren. Er scheint Galerias Feuerwehrmann zu sein, den sie dort einsetzen, wo es brennt. Seit März ist er in Stuttgart. Und er hat schon eine Menge Dinge verändert beziehungsweise zum Laufen gebracht. Als er vor knapp zehn Monaten loslegte, war die Heizung defekt, die Klimaanlage funktionierte nicht und die Aufzüge waren außer Betrieb. Diese Baustellen sind beseitigt.

In Stuttgart: „Wir schreiben tiefschwarze Zahlen“

Yekta Dogan legt zudem viel Wert auf die Kommunikation mit den Mitarbeitern. Der Umgang mit jedem Einzelnen ist sehr wertschätzend. Wer mit dem Geschäftsführer durch die einzelnen Etagen läuft, merkt, wie aufmerksam er ist. Er grüßt jeden, kennt alle Namen. Man ist per Du. Gerne bleibt er auch mal stehen und spricht länger mit den Angestellten. Die gute Stimmung sorgt für mehr Motivation, für mehr Umsatz und dafür, dass auch alle neuen Konzepte und Umstrukturierungen gerne mitgetragen werden.

Der kaufmännische Leiter Miroslav Jevtic (links) und Geschäftsführer Yekta Dogan ziehen bei Galeria in Stuttgart an einem Strang. Foto: Torsten Ströbele

All das hat in den vergangenen Monaten dafür gesorgt, dass die aktuellen Galeria-Negativ-Schlagzeilen in Stuttgart für wenig bis kein Aufsehen sorgen. Das Team sieht, dass es vorwärts geht. Die Zentrale erlaubt, dass weiterhin Investitionen getätigt werden dürfen und die Umsätze in der Filiale sind ebenfalls gut, betont Dogan: „Wir schreiben tiefschwarze Zahlen.“ Der Oktober sei wirklich klasse gewesen. Leider sei der November dann hinter den Erwartungen zurückgeblieben, ehe ein guter Dezember folgte. Auch mit der zweiten Januar-Hälfte ist er sehr zufrieden. Vom Umsatz her liege man aktuell auf Platz 7 aller über 80 Galeria-Filialen „Stuttgart macht Spaß“, sagt Dogan, der noch einige Ziele an der Königstraße verfolgt – zum Beispiel den Einzug von Lidl ins Untergeschoss.

Lidl will weiterhin Ende Oktober einziehen

Ende Dezember hat der Discounter den Bauantrag eingereicht, sagt Dogan. Die Kooperation mit Lidl laufe super. Ende Oktober soll die Eröffnung gefeiert werden. Auf rund 1000 Quadratmeter möchte der Discounter die Nahversorgung in diesem Bereich in der Innenstadt sichern. Für Galeria ist das die Chance die rund 4600 Quadratmeter große Fläche im Untergeschoss neu zu ordnen. „Wir machen mit etwa 40 Prozent der Fläche circa 80 bis 90 Prozent des Umsatzes im UG“, sagt Dogan. Eine Umstrukturierung sei dringend erforderlich. Der Geschäftsführer sieht noch eine Menge Potenzial in der Stuttgarter Filiale, das er ausschöpfen möchte, um noch erfolgreicher zu sein. Ein Platz unter den Top-Fünf des Unternehmens sieht er durchaus aus realistisch an.