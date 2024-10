Galaxus: Onlinehändler plant neuen Standort in Baden-Württemberg

Der mehrheitlich zum Schweizer Migros-Konzern gehörende Onlinehändler expandiert in Deutschland. Ein neues Logistikzentrum entsteht im Dreiländereck von Deutschland, Frankreich und der Schweiz.

Der Onlinehändler Galaxus will in Deutschland weiter expandieren und richtet dazu ein neues Verteilzentrum im südbadischen Neuenburg (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ein. Wie das mehrheitlich zum Schweizer Migros-Konzern gehörende Unternehmen mitteilte, werde zunächst eine Halle mit rund 30.000 Quadratmetern gebaut. Zu einem späteren Zeitpunkt sei dann eine weitere Halle mit rund 60.000 Quadratmetern geplant.

„Bis 2028 soll alles fertig sein“, sagte ein Unternehmenssprecher. Am neuen Standort im Dreiländereck von Deutschland, Frankreich und der Schweiz sollen dann rund 1.000 Menschen arbeiten.

Neuenburg wird laut einer Mitteilung künftig eine ähnliche Dimension erreichen wie das bisher größte Logistikzentrum des Unternehmens in der Schweizer Gemeinde Wohlen. Galaxus und Partner legten bereits den Grundstein für die erste Halle in der Kommune am Oberrhein. Eine Investitionssumme wurde nicht genannt.