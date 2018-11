Galatasaray gegen Fenerbahce Massenschlägerei und Jagdszenen bei Istanbul-Derby

Von red/dpa 03. November 2018 - 11:53 Uhr

Das traditionsreiche Derby in Istanbul zwischen Galatasaray und Fenerbahce endete im völligen Chaos. Die Spieler lieferten sich nach Schlusspfiff eine wilde Schlägerei.





Istanbul - Schalkes Champions-League-Gegner Galatasaray Istanbul hat im Stadtderby gegen Fenerbahce den möglichen Sieg in nur sechs Minuten verspielt. Beim 2:2 (1:0) der Lokalrivalen am Freitagabend lag Gala durch Tore des Niederländers Ryan Donk (31. Minute) und des Norwegers Martin Linnes (49.) schon 2:0 vorn, doch Fener erkämpfte sich durch Mathieu Valbuena (66./Foulelfmeter) und Jailson (72.) zumindest einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf.

Während Galatasaray vier Tage vor dem Gruppen-Rückspiel in der Königsklasse in Gelsenkirchen mit nunmehr 20 Punkten die Tabellenführung in der Süper Lig verpasste, bleibt Fenerbahce (15./10 Punkte) trotz des Remis in akuter Abstiegsgefahr.

Überschattet wurde das Spiel von schlimmen Prügel- und Jagdszenen. Gegen Ende der Partie lieferten sich Spieler beider Mannschaften eine regelrechte Massenschlägerei. Schiedsrichter Firat Aydinus verteilte im Zuge dessen Rote Karten an Papa N’Diaye (Galatasaray) sowie Jailson und Roberto Soldado (Fenerbahce).