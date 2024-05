1 Die Feier der Galatasaray-Fans am Sonntagabend Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Ein Video sieht so aus, als sei bei der Feier des türkischen Fußballmeisters Galatasaray Istanbul auf dem Stuttgarter Schlossplatz „Ausländer raus“ skandiert worden. Ob der Clip echt ist, wird noch geprüft.











Was steckt hinter einem Video, das am Montag auf der Plattform X (früher Twitter) aufgetaucht ist? Haben da etwa Menschen, von denen vermutlich viele türkische Wurzeln haben, „Ausländer raus“ gerufen? Und ist das Video echt oder gefälscht? Das untersucht nun die Stuttgarter Polizei. Sie erfuhr am Montagnachmittag von der Aufnahme, die so aussieht, als stamme sie von der Freitreppe neben dem Kunstmuseum am Stuttgarter Schlossplatz.