Gala ohne die Königin: Nach Auftritt: Silvia von Schweden muss Konzertbesuch absagen

Mit einem großen Konzertabend haben die Schweden in Stockholm die Parlamentseröffnung 2024 gefeiert. Hochrangige Mitglieder der Königsfamilie waren mit von der Partie, überraschend fehlte dabei aber Medienberichten zufolge Königin Silvia (80). König Carl XVI. Gustaf (78) kam demnach allein zu dem Event. Offenbar recht kurzfristig musste seine Ehefrau die Veranstaltung aus ihrem Kalender streichen.

"Ihre Majestät die Königin hat wegen einer Erkältung abgesagt", erklärte der stellvertretende Informationschef des Hofes, Johan Tegel, laut "Svensk Dam". Überraschend kam das Fehlen der 80-Jährigen für viele Royal-Fans, weil diese sich noch tagsüber über einen Auftritt Silvias freuen konnten. Zusammen mit Prinz Daniel (50), Kronprinzessin Victoria (47) und König Carl Gustaf nahm sie an der Zeremonie anlässlich der Eröffnung des schwedischen Parlaments teil.

Bei dem festlichen Event am Abend sorgten dafür dann andere royale Damen für Aufsehen. Kronprinzessin Victoria erschien in einer Robe in Schwarz und Weiß mit floralem Muster, an ihrer Seite strahlte erneut Ehemann Prinz Daniel. Die schwangere Prinzessin Sofia (39) zeigte sich neben Ehemann Prinz Carl Philip von Schweden (45) bei dem Konzertbesuch in einem burgunderroten Samtkleid, unter dem ihr Babybauch schon zu erahnen war. Prinzessin Madeleine (42) erschien in einem schwarzen, ärmellosen Ensemble mit Drapierung am Ausschnitt. Auch sie hatte Ehemann Chris O'Neill (50) dabei.

Erst vergangene Woche hatten drei Generationen schwedischer Royal-Damen Paris besucht: Kronprinzessin Victoria war gemeinsam mit Töchterchen Estelle (12) und Königin Silvia für die Paralympischen Sommerspiele in die französische Hauptstadt gereist. Am Freitag (6. September) besuchten sie die Reitwettbewerbe vor Schloss Versailles, wo das schwedische Team im Mannschaftsevent antrat.