Gala in New York

1 Leni und Heidi Klum in New York. Foto: ddp/SOPA Images

Bei einer Gala in New York haben sich Heidi und Leni Klum in schwarzen Outfits gezeigt. Die Looks der beiden fielen dennoch sehr unterschiedlich aus.











Link kopiert



Leni Klum (20) ist in New York zusammen mit ihrer Mutter Heidi Klum (51) auf dem roten Teppich erschienen. Der Look der 20-Jährigen kam dabei offenbar gut an. "Ein perfektes Kleid" oder "absolut wunderschön", heißt es in den sozialen Medien zu Bildern von der "King's Trust 4th Annual Global Gala" unter anderem.