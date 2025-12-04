Bei der "Women In Entertainment"-Gala bewies Jennifer Lopez modisches Gespür der besonderen Art. Die Sängerin erschien in einem eleganten Kostüm - doch ein pikantes Detail machte den Look alles andere als bürotauglich.
Jennifer Lopez (56) gehörte am Mittwoch zu den Stargästen der "Women In Entertainment Gala" des "Hollywood Reporter" in Los Angeles. Die Sängerin und Schauspielerin griff tief in die Trickkiste der Powerfrau-Mode - und bewies dabei, dass sie die Regeln des klassischen Dresscodes bestens kennt. Nur um sie dann gekonnt zu brechen.