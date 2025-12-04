Bei der "Women In Entertainment"-Gala bewies Jennifer Lopez modisches Gespür der besonderen Art. Die Sängerin erschien in einem eleganten Kostüm - doch ein pikantes Detail machte den Look alles andere als bürotauglich.

Jennifer Lopez (56) gehörte am Mittwoch zu den Stargästen der "Women In Entertainment Gala" des "Hollywood Reporter" in Los Angeles. Die Sängerin und Schauspielerin griff tief in die Trickkiste der Powerfrau-Mode - und bewies dabei, dass sie die Regeln des klassischen Dresscodes bestens kennt. Nur um sie dann gekonnt zu brechen.

Lopez, die bei dem Event den Equity in Entertainment Award entgegennahm, präsentierte sich in einem schokoladenbraunen Ensemble, das auf den ersten Blick durchaus in einer Anwaltskanzlei bestehen könnte. Der Blazer mit seinen betonten Schultern und dem asymmetrisch geschnittenen Revers verströmte pure Autorität. Dazu kombinierte sie einen passenden Rock, der elegant unterhalb der Knie endete.

Das gewisse Etwas fehlte - oder eben nicht

Der Clou des Outfits offenbarte sich erst beim genaueren Hinsehen: Lopez verzichtete schlichtweg auf eine Bluse. Statt eines züchtigen Oberteils unter dem Blazer setzte die 56-Jährige auf pure Haut. Ein Styling-Kniff, der den seriösen Business-Look in Sekundenschnelle in ein glamouröses Red-Carpet-Outfit verwandelte.

Den Hals der Sängerin schmückten gemäß "Vogue" gleich zwei goldene Bulgari Tubogas Choker. Eines der Schmuckstücke war mit Lapislazuli und Türkis besetzt und verlieh dem Look, ebenso wie dunkelroter Nagellack, einen kleinen Farbtupfer. Mit einer schwarzen Cat-Eye-Sonnenbrille vertrat Lopez zudem den Glamour des alten Hollywood und der großen Diven vergangener Jahrzehnte.

Zu den auffälligen Schmuckstücken wählte die Musikerin, die ihre Haare offen über die Schultern trug, bewusst zurückhaltende Begleiter. Nudefarbene, spitz zulaufende Pumps streckten ihre Silhouette optisch, während eine Envelope-Clutch in Krokoleder-Optik das schokoladenbraune Farbkonzept abrundete.

Weniger züchtig zeigt sich Jennifer Lopez oftmals auf der Bühne, woran sie ihre Fans jüngst bei Instagram erinnerte. In einem Clip, der bereits rund 33 Millionen Mal aufgerufen wurde und auf ihre Vegas-Shows aufmerksam machen sollte, zeigt sie einen Ausschnitt aus einem ihrer Konzerte. In der Aufnahme ist sie auf der Bühne in einem knappen Flammen-Bikini zu sehen. Passend dazu reagierten viele Fans mit zahlreichen Feuer-Emojis und zeigten sich von Lopez' trainiertem Körper beeindruckt.