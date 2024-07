Gala in Beverly Hills: Harry und Meghan ehren engen Freund Tyler Perry

1 Harry (li.) und Meghan werden Tyler Perry bei einer Gala feiern. Foto: 2018 FiledIMAGE/Shutterstock.com / 2019 Featureflash Photo Agency/Shutterstock.com

Gemeinsam mit weiteren Stars werden Prinz Harry und Herzogin Meghan ihren engen Freund Tyler Perry mit einer Gala ehren. Der Schauspieler, Regisseur und Produzent soll dabei für seine Arbeit gewürdigt werden.











Tyler Perry (54) wird Ende des Jahres im Mittelpunkt einer Gala stehen. Die Organisation Paley Center for Media will mit "The Paley Honors Tribute to Tyler Perry" die Arbeit des Schauspielers, Regisseurs, Produzenten und Autors würdigen. Im Komitee der Gala sind unter anderem auch royale Mitglieder.