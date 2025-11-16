Am 16. November wird Tom Cruise in einer Gala in Hollywood mit einem Ehren-Oscar ausgezeichnet. Es ist der erste Oscar für den Mann, der zwischen Himmel und Erde lebt - Perfektionist, Romantiker, Kontrollfreak und Hollywoods letzte echte Legende.
Sein Name klingt wie eine immerwährende Abenteuerfahrt: Tom Cruise (63). Seit vier Jahrzehnten buchen Millionen Kinogänger und Streaming-Fans den Adrenalin-Trip. Mit Zahnpasta-Lächeln und Zielstrebigkeit schrammt er mit ihnen gut gelaunt an der Katastrophe vorbei. Sie brettern gemeinsam im Überschall durch die Stratosphäre oder rennen die Außenhaut des Wolkenkratzers hinunter. Sie blubbern mit ihm, Dustin Hoffmann und dem Buick durch die USA. Oder sie lassen sich hochpoetisch einen "Alabama Slammer" kredenzen.